Wetter in NRW: Jetzt rollt Bedrohliches auf uns zu – Experte warnt! „Heftig“

Das Wetter in NRW läuft seit einiger Zeit auf Hochtouren. Oder wie Wetter-Experte Dominik Jung es in einem seiner neusten Videos ausdrückt: „Das Warm-up des Sommers läuft seit einigen Wochen mit richtiger Sommerwärme.“

Sommer-Sonne so weit das Auge reicht – an diesen Anblick könnten sich viele Sonnenanbeter wohl gewöhnen. Doch nun könnte das Wetter in NRW uns dramatische Zustände bescheren – angefangen mit großen Gewittern.

Wetter in NRW: Wochenstart geht nass los

In NRW wurden diese Woche wieder die Höchstwerte dieses Jahres geknackt. Fast 28 Grad wurden demnach etwa in Mülheim gemessen. Während der Samstag (17. Juni) und der Sonntag (18. Juni) noch mit der aus den vergangenen Tagen gewohnten Schwüle und Hitze weitergehen, könnte schon der Montag (19. Juni) die große Wende bringen. Denn zum Wochenstart drohen große Gewitter und ordentlich Regen.

Diese setzen sich auch am Dienstag (20. Juni) vielerorts fort. Doch wer glaubt, dass die Temperaturen dadurch kühler werden, der ist schief gewickelt. Mit bis zu 29 Grad bleibt es auch in den nächsten Tagen richtig heiß in Nordrhein-Westfalen.

Diese Temperaturen erwarten uns die nächsten Tage:

Samstag (17. Juni): Temperaturen von 25 bis 30 Grad, nachts bei 14 bis 10 Grad

Sonntag (18. Juni): Zwischen 28 und 31 Grad, nachts 18 bis 15 Grad

Montag (19. Juni): Bis zu 28 Grad, Tiefstwerte bei 18 bis 16 Grad

Dienstag (20. Juni): Maximal 29 Grad, nachts 18 bis 14 Grad

Und darf man Meteorologe Jung glauben, dann ist der nahende Wetterumschwung gar nicht mal so ungewöhnlich. Denn rund um den Siebenschläfer Ende Juni soll sich das Wetter oft von seiner nassen Seite zeigen. „Ist da vielleicht was im Busch?“, fragt sich da auch der Experte.

Meteorologe Jung erwartet „viel Spannung“

Doch die Gewitter und Schauer sollen nur von kurzer Dauer sein. Bereits zur Wochenmitte soll die Sommer-Sonne wieder die Oberhand gewinnen und uns ordentlich ins Schwitzen bringen. Laut aktuellen Prognosen könnten uns um den Siebenschläfer rum sogar bis zu 36 Grad drohen.

Ob es wirklich so kommen wird, wie es die aktuellen Prognosen erahnen lassen, bleibt allerdings abzuwarten. „Da mach ich ein großes Fragezeichen dahinter, ob das wirklich so heftig wird“, so Dominik Jung. Doch das Wetter in NRW lässt es in der nächsten Zeit definitiv nicht langweilig werden. „Viel Spannung“ kommt laut „wetter.net„-Experte auf uns zu.