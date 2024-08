Wetter in NRW: Nach der Hitze knallt’s – September-Prognose lässt staunen

Ende August nimmt das Wetter in NRW noch einmal so richtig Fahrt auf. Nach einem vergleichsweise kühlen Wochenende steigen die Temperaturen Richtung Wochenmitte in ungeahnte Höhen.

Doch das Zwischenhoch hält nicht lange an. Schon am Donnerstag (29. August) drohen in einigen Landesteilen Schauer und Gewitter. Auch die Temperaturkurve bekommt einen ordentlichen Knick. Die Wetter-Prognose für September lassen allerdings frohlocken.

++ Essen: Schon wieder Brände in der Nacht ++ Hubschrauber jagt Feuerteufel ++

Wetter in NRW: Erst Hitze, dann Blitze

Es wird noch einmal so richtig heiß in NRW. Bei strahlend blauem Himmel kann in einigen Landesteilen schon am Mittwoch (28. August) wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden. Auch am Donnerstag dreht das Wetter ordentlich auf und sorgt für den nächsten Hitze-Tag im August. Allerdings ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf auch immer mehr Wolken auf.

Mehr zum Wetter in NRW: Experten warnen vor düsterer Entwicklung – jetzt wird es richtig ernst

Später am Abend sei dann mit Regen und sogar vereinzelt mit Gewitter zu rechen. Auch am Tag darauf kann es bei deutlich kühleren Temperaturen wieder knallen. Insbesondere im Süden des Landes seien neben Regen auch einzelne Gewitter möglich.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 28 bis 31 Grad, nachts 19 bis 15 Grad

Donnerstag: 26 bis 31 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

Freitag: 21 bis 25 Grad, nachts 13 bis 8 Grad

Goldener September in Aussicht

Doch danach soll sich die Wetter-Lage wieder beruhigen. Mit Beginn des Septembers zeichne sich nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) ein „sehr stabiles“ Wetter ab. Die Temperaturen sollen im Westen der Republik im Durchschnitt bei rund 25 Grad liegen.

Mehr Themen:

Nach Angaben des Wetter-Experten gebe es zudem kaum Regensignale. Der Meteorologe spricht bis Mitte September von der womöglich längsten Schönwetter-Phase des Sommers. Wenn das nicht der Stoff ist, aus dem goldene Septembertage gestrickt werden können.