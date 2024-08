Essen: Schon wieder Brände in der Nacht ++ Hubschrauber jagt Feuerteufel

Die Feuerwehr Essen ist in der Nacht auf Dienstag (27. August) im Stadtteil Altendorf im Dauereinsatz gewesen. Zwei Brände innerhalb kurzer Zeit in unmittelbarer Umgebung riefen aber nicht nur die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan.

Auch die Polizei Essen rückte aus, um einen mutmaßlichen Feuerteufel zu schnappen. Dabei kam nach Informationen von DER WESTEN sogar ein Hubschrauber zum Einsatz. Jetzt werden Erinnerungen im Viertel wach.

Essen: Erst Sperrmüll, dann alte Apotheke

Alles begann in dieser Nacht gegen 1.20 Uhr auf der Berliner Straße im Bereich der Hausnummer 202. Hier brannte plötzlich Sperrmüll, der an eine Hauswand gelehnt war. Das Feuer sollte auch zwei Autos beschädigen, die dort am Straßenrand geparkt waren. Als die Feuerwehr zum Einsatzort ausrückte, überschlugen sich die Ereignisse.

Denn nur 20 Minuten später geriet die leerstehende Apotheke am Siemensplatz in Brand. Der Einsatzort lag gerade einmal 750 Meter entfernt. Zu Fuß ist die Apotheke in rund zehn Minuten erreichbar. Der Verdacht liegt nahe, dass beide Brände womöglich von ein und derselben Person gelegt worden sein könnte. Um einen möglichen Brandstifter zu finden, setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Bis in die frühen Morgenstunden war unklar, ob ein Tatverdächtiger gefunden werden konnte.

Sorge vor Feuerteufel wächst

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es bei den Bränden eine leichtverletzte Person gegeben haben. Die Sorge, dass noch etwas Schlimmeres in Altendorf passieren könnte, ist groß. Denn es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngster Zeit.

So hatte sich erst Mitte Juli ein Kinderwagen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Ohmstraße entzündet. Es hatte mehrere Verletzte gegeben, darunter Kinder. Nur einen Steinwurf entfernt hatte es kurz darauf im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Körnerstraße gebrannt – mit deutlich größeren Ausmaßen (mehr dazu hier >>>). Rund eine Woche später brannte es erneut in einem Keller an der Oberdorfstraße in Altendorf, wie die „WAZ“ berichtete.

Nun also die nächsten Brände in Altendorf. Die Brandermittler müssen jetzt prüfen, ob es sich tatsächlich um Brandstiftung handelte – und ob es möglicherweise einen Zusammenhang zu den Bränden im Juli geben könnte.