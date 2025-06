Wetter in NRW kippt komplett: Erst Erdbeermond, dann „Tornado-Potenzial“

Das Wetter in NRW hält für uns die vielleicht heftigste Woche des bisherigen Jahres bereit. Nicht nur, dass die erste große Hitzewelle dieses Sommers bevorsteht. Diese schlägt auch blitzartig wieder um. Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat für das Wochenende eine bedrohliche Prognose parat.

Dass es in dieser Woche heiß wird, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Bei den Temperaturen sind die Fachleute jedoch minimal zurückgerudert. Für 34 oder gar 35 Grad wird es wohl nicht reichen – aber fast. Doch der Reihe nach.

Wetter in NRW: Sternenklare Nacht und Erdbeermond

Die Nacht zum Donnerstag (12. Juni) wird noch ziemlich kühl, im Westen sinken die Temperaturen auf 9 Grad. „Eine sternenklare Nacht mit perfektem Blick auf den Erdbeermond“ verspricht Dominik Jung vom Portal „wetter.net“. Der Mond steht aktuell besonders tief und leuchtet rot (>>> hier mehr über das Himmelphänomen).

Donnerstag 29 Grad, Freitag 33 Grad, Samstag 33 Grad – das sind dann die kommenden Tage in Kurzfassung. Zumindest, was das Wetter in NRW betrifft. Tatsächlich erfasst die Hitzewelle in erster Linie den Westen und Süden Deutschlands. „Im Osten kommt die große Hitze gar nicht zum Tragen“, erklärt Dominik Jung. Dort klettern die Temperaturen vielfach nur bis auf 25 Grad. „Danach kommen Gewitter, dann ist die Hitze schnell wieder verdrängt aus Deutschland“, sagt Jung voraus.

„Tornado-Potenzial“ am Samstag

Wobei „Gewitter“ eine Untertreibung ist, wie der Diplom-Meteorologe dann auch direkt ergänzt. Am Samstag wird es so warm – „da schwitzt du schon ohne viel Bewegung“, bringt es Jung auf den Punkt. Schon am Nachmittag kippt dann das Wetter in NRW. „Heftige Unwetter mit Tornado-Potenzial“ befürchtet der Fachmann. Starkregen, Sturm, Hagel – alles ist möglich und nicht immer genau regional vorherzusagen.

Das war’s dann auch schon mit der Hitze. Der Sonntag wird durchwachsen, in der nächsten Woche kommt das Wetter in NRW deutlich ruhiger daher. Aktuell sieht es dann nach einem Mix aus Sonne und Wolken aus – mit Temperaturen knapp über 20 Grad.