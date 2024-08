Wetter in NRW: Experte hat keine Zweifel – „Wird ziemlich ekelig“

Kaum zu glauben: Am Sonntag (1. September) beginnt schon der Herbst – zumindest meteorologisch. Doch erst einmal ist dem Wetter in NRW davon nichts anzumerken. Ganz im Gegenteil, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung betont: „Noch einmal schlägt der Hochsommer richtig zu!“

+++ A1 in NRW: Schwerer Unfall auf Brücke ++ Toter und Verletzte ++ Vollsperrung! +++

Mit Blick auf Donnerstag (29. August) hat der Experte des Portals wetter.net allerdings eine heftige Warnung parat. Mit bis zu 34 Grad werde es der heißeste Tag in dieser Woche – doch zum Abend hin könne das Wetter in NRW kippen. „Es wird ziemlich ekelig“, kündigt Dominik Jung an. Schwül und ziemlich drückend werde es, regional müsse nach der Hitze mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Wetter in NRW: Tropische Nächte in Sicht

Auch nachts ist vorerst noch nicht mit Abkühlung rechnen. Dominik Jung erwartet sogenannte tropische Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Spät abends oder früh morgens die Fenster zu öffnen, um mal durchzulüften, könnte also nicht besonders wirksam sein.

+++ Zeltfestival Ruhr in Bochum: Mitten im Konzert – BossHoss geben Fans großes Versprechen +++

Das Hoch „Piet“ hat Europa aktuell fast komplett im Griff. Ein Tief, das sich von Nordwesten über Großbritannien nähert, kann die Hitze aktuell nicht verdrängen. Aber geht die Hitzewelle weiter oder biegt das Wetter dann doch schon bald in Richtung Herbst ab? Die Prognosen für die kommende Woche sind noch nicht eindeutig, wie Dominik Jung von wetter.net erläutert.

Hitze oder Temperatursturz?

Generell gilt, dass das Wetter in NRW bis zum 12. September wechselhaft bleibt. Die sonnigen Tage können also auch mal durch Schauer und Gewitter unterbrochen werden. Einige Vorhersagen deuten auf einen Temperatursturz am 5. und 6. September auf 20 Grad hin, andere Prognosen sehen eine Fortsetzung der Hitzewelle entlang der 30-Grad-Marke. Dominik Jung blickt zurück: Genauso habe die Prognose vor einer Woche für die aktuellen Tage ausgesehen – letztlich habe sich, wie man sieht, die Hitze gegen den Temperatursturz durchgesetzt.

Mehr News:

Warten wir mal ab, wie sich die Prognosen entwickeln. Aktuell sieht die Vorhersage für das Wetter in NRW so aus: