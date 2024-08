A1 in NRW: Schwerer Unfall auf Brücke – ein Toter und mehrere Verletzte

An der A1 in NRW ist es am Donnerstagmorgen (29. August) zu einem tragischen Unfall gekommen. Nach aktuellem Stand sind ein Todesopfer und sechs Verletzte zu beklagen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Großeinsatz.

+++ Aktuelles Experten-Interview zum Zustand der Autobahnbrücken in NRW: A40, A45 und Co. immer wieder gesperrt – Experte mit düsterer Prognose +++

Ort des Geschehens ist die Leverkusener Rheinbrücke der A1 in NRW. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) stürzten bei Bauarbeiten Teile herunter. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden schwer und vier leicht verletzt. 25 weitere Betroffene – überwiegend Zeugen des Unfall – werden von Einsatzkräften betreut.

A1 in NRW: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die viel befahrene Leverkusener Rheinbrücke der A1 in NRW wird derzeit neu gebaut, weil die alte Brücke marode war. Das erste neue Teilstück war Anfang Februar 2024 nach jahrelangen Bauarbeiten für den Verkehr freigegeben worden. Erst seitdem dürfen auch schwere Lastwagen wieder über die Brücke fahren.

Mehr News:

Aktuell laufen Abrissarbeiten an der alten Leverkusener Brücke. Nach deren Abschluss wird das zweite Brücken-Teilstück neu errichtet. Bei dem erwähnten Abriss sind nun am Donnerstagmorgen um ca. 8 Uhr Teile auf eine darunter liegende Straße gestürzt. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Zwei Menschen wurden schwer und vier leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist aktuell an der A1 in NRW im Einsatz.

Wir berichten weiter.