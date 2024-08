Irre Szenen auf A4 in NRW: Hochzeitsgesellschaft legt Autobahn lahm – Polizei muss eingreifen

Skurriler Einsatz für die Polizei Köln (NRW) auf der A4!

Am Sonntag (25. August) bekamen die Beamten plötzlich die Nachricht, dass auf der A4 bei Düren (NRW) alle Fahrstreifen blockiert und die Verkehrsteilnehmer gezielt abgebremst wurden. Die Schuldigen: eine Hochzeitsgesellschaft!

Hochzeitskorso sorgt für Chaos auf der A4

Tatsächlich: Auf der A4 in Richtung Aachen war am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr ein Hochzeitskorso unterwegs. So weit, so unspektakulär. Doch die Hochzeitsgesellschaft hatte einen besonders ausgefallenen Plan geschmiedet, um diesen Tag unvergesslich zu machen – und die anderen Autofahrer mussten darunter leiden.

Denn kurzerhand blockierte die Kolonne alle drei Fahrstreifen auf der A4, zwangen die Autos hinter ihnen zum Abbremsen – und das alles nur, um auf der nun freien Autobahn einige dynamische Go-Pro-Videoaufnahmen des Brautpaars in ihrem Wagen zu drehen. Dafür kurvten die filmenden Chaoten quer über alle Fahrstreifen, auch über den Standstreifen.

Den unfreiwillig stehengebliebenen Verkehrsteilnehmern wurde das Treiben schließlich zu bunt – und sie verständigten die Polizei.

Polizei greift ein – Braut muss umsteigen

Die Einsatzkräfte rückten sofort an und bereiteten der Hochzeitsfeier auf der Autobahn ein schnelles Ende. Sie leiteten den Brautwagen auf den Rastplatz „Ruhr-Scholle-Nord“ ab, schnappten sich die Führerscheine der Insassen und durchsuchten das Auto.

Insgesamt stellte die Polizei fünf Autos sicher und beschlagnahmte die Führerscheine der Fahrer, die allesamt zwischen 20 und 36 Jahre alt waren. Die Braut musste gemeinsam mit einigen Kindern in eines der Begleitautos aus der Kolonne umsteigen.