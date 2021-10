Wetter in NRW: Deutscher Wetterdienst warnt – am Donnerstag musst du vorsichtig sein

Vorsicht vor dem Wetter in NRW!

Der Herbst ist in vollem Gange, es wird früher dunkel und später hell. Die Bäume verlieren so langsam ihr Laub und es ist generell kühl. Jetzt solltest du aber gerade am Donnerstag vorsichtig sein, denn: Das Wetter in NRW ist von starkem Nebel geprägt!

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilt, herrscht in den Städten im Ruhrgebiet starke Nebelentwicklung. Vor allem Autofahrer müssen höllisch aufpassen, die Sichtweite ist massiv eingeschränkt – besonders auf der Autobahn sollte man jetzt lieber etwas langsamer unterwegs sein.

Nebel ist gerade für den Straßenverkehr eine unterschätzte Gefahr. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / AAP

Die Wetterwarnung gilt für Gelsenkirchen, Herne, Duisburg, Mülheim, Essen, Bochum, Oberhausen, Bottrop und Dortmund. Erst ab 10 Uhr soll sich der Nebel langsam zurückziehen, die Sicht endlich klarer werden. Doch selbst das werde nur zäh erfolgen, so der Deutsche Wetterdienst weiter. Die Sichtweite betrage gerade mal 150 Meter.

Das ist der Deutsche Wetterdienst:

Bundesbehörde mit Sitz in Offenbach am Main (Hessen)

wurde 1952 gegründet

hat 2400 Angestellte

Leiter der Behörde ist Gerhard Adrian

betreibt 51 Wetterwarten und 131 automatische Wetterstationen

Wetter in NRW: Nebel wird oft unterschätzt

Nebel stellt für viele eine unterschätzte Gefahr dar: Nicht nur für den Straßenverkehr ist Nebel tückisch, auch der Flug- und Schiffsverkehr leidet darunter. Für Autofahrer bedeutet das, dass innerhalb von nur wenigen Metern die Sichtweite im plötzlich auftauchenden, dichtem Nebel nahezu auf null absinken kann.

Und auch die Nacht auf Freitag wird es in sich haben, denn dann ist erneut mit starker Nebelentwicklung zu rechnen. Stellenweise werde sogar ein noch dichterer Nebel erwartet als schon am Donnerstag.

Also, bitte sei bei dem aktuellen Wetter in NRW besonders vorsichtig! (mg)