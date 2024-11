Wetter in NRW: Experte ist völlig hilflos – „Ziemlich unklar“

Lederjacke oder doch lieber Winterjacke? Schal oder doch lieber T-Shirt? Klar ist, dass das Wetter nicht nur die Menschen vor Herausforderungen stellt, auch viele Blumen und Pflanzen blühen dank der milden Temperaturen wieder auf.

Denn seit Ende Oktober hat ein stabiles Hochdruckgebiet das Wetter fest im Griff – und das könnte noch lange so bleiben. Wird das trockene Wetter in NRW vielleicht sogar bis Weihnachten anhalten?

Wetter in NRW: Bleibt es weiterhin so mild?

Wolkenloser Himmel, ein paar Wölkchen und vor allem viel Sonnenschein – so sieht das Wetter derzeit in ganz NRW aus. Und so soll es offenbar auch bleiben, denn die Temperaturen kommen auch in den nächsten Tagen mild daher (⇾ wir berichteten bereits). Nicht gerade winterlich – da kann man schon fast im Hemd und ohne Jacke Glühwein trinken. Aber bleibt es wirklich so warm?

Nun ja, es bleibt offen. Erst „ab dem 16. November könnte es wieder ein paar Regensignale geben“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung („wetternet“). Er gibt offen zu: „Da kann man keine Aussage treffen.“ Doch wie sieht es in der zweiten Monatshälfte aus – könnte es endlich etwas winterlicher werden?

Schauer und milde Temperaturen: Wetter im November

„Eher mild als kühl“ soll es werden, prognostiziert der Wetterexperte. Aber immerhin soll es ein paar Schauer geben. Eine „seriöse Aussage“ könne man aber nicht machen, betont er etwas hilflos immer wieder. Es wird deutlich, dass das Wetter in NRW „ziemlich unklar“ ist – doch gerade das trockene Wetter hat auch Folgen für die Natur.

So kann die Natur aufgrund der Trockenheit kein Wasser speichern und auch die Menschen werden sich angesichts der milden Temperaturen zunehmend der Auswirkungen des Klimawandels bewusst.

Nun bleibt nur noch abzuwarten, wie sich das Wetter im November entwickelt – und zu hoffen, dass es in NRW vielleicht doch noch schneit. Schließlich liegt die letzte richtig weiße Weihnacht schon über 10 Jahre zurück.