Deutsche-Bahn-Hammer in NRW: Beschädigte Brücke entdeckt – Streckensperrung sorgt für Chaos

Viele Pendler fahren jeden Morgen zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Kein Wunder, denn von dort aus fahren zahlreiche Reisende zum Flughafen oder anderweitig zu ihrem Ziel. Aber jetzt müssen vor allem die Pendler aus Köln und Umgebung aufpassen!

Nun wurde eine beschädigte Brücke entdeckt – das wird nicht nur zu Streckensperrungen, sondern vor allem zu einem XXL-Chaos für viele Fahrgäste der Deutschen Bahn führen.

Deutsche Bahn: Schaden an Brücke entdeckt – Streckensperrung

Ob Verspätungen oder gar plötzliche Zugausfälle – der Bahnfahrer ist bei der Deutschen Bahn schon an viele Probleme gewöhnt. Doch nun kommt ein neues hinzu – eine Strecke wird vorübergehend komplett gesperrt. Der Grund? Wegen eines Brückenschadens in Langenfeld. Wie eine Sprecherin von „Straßen.NRW“ laut einem Bericht der „Deutschen Presse-Agentur“ mitteilte, wurden lose Betonteile entdeckt.

Weiter hieß es in einer Mitteilung der Stadt Langenfeld nach Informationen von „DER WESTEN“: „Vor dem Hintergrund von entdeckten Schäden am Brückenbauwerk über der S-Bahn-Station Langenfeld (Knipprather Straße) wurden vorsorglich sowohl der Bahnverkehr als auch der Kfz-Verkehr an der Brücke von Polizei und Feuerwehr gesperrt, bis die Experten von Straßen.NRW und der Bahn die Schäden näher begutachten können.“

Nach Informationen von „Zuginfo.NRW“ enden und beginnen die S-Bahnen aus Richtung Köln-Mülheim in Leverkusen Mitte. Dadurch kommt es zu Teilausfällen zwischen Leverkusen Mitte und Langenfeld. Zwischen Leverkusen Mitte und Langenfeld wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit vier Bussen angeboten.

Bahnverkehr gesperrt: Diese Linien sind betroffen

Aber welche Linien sind betroffen? Laut der Deutschen Presseagentur (dpa) werden die Züge des RE1 (RRX) zwischen Düsseldorf Hbf und Köln Hbf umgeleitet. Dabei entfallen sämtliche Zwischenhalte. Zwischen Köln Süd und Düsseldorf Hauptbahnhof wird die Linie RE5 (RRX) umgeleitet. Auch hierbei werden sämtliche Zwischenhalte aufgehoben.

Aufgrund der hohen Streckenauslastung kommt es bei den Linien S6 und S11 zu erheblichen Verspätungen, die zu kurzfristigen Änderungen im Fahrtverlauf sowie zu Teilausfällen führen können. Zudem wird der Fernverkehr teilweise über Wuppertal, der Regionalverkehr teilweise über Neuss umgeleitet.

Wie lange die Sperrung noch andauern wird, kann laut einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde Mettmann noch nicht gesagt werden. Darüber hinaus ist die Brücke „für den kompletten Verkehr gesperrt, dies gilt explizit auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer.“