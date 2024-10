Deutsche Bahn: Nächster Preis-Hammer – hier müssen Kunden bald ordentlich draufzahlen

Ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Lieblingssport oder zu besonderen Anlässen für den Weg nach Hause: Viele Menschen nutzen täglich die Deutsche Bahn. Doch nach dem Deutschland-Ticket-Schock steht den Bahn-Kunden der nächste Paukenschlag bevor. Wer jetzt nicht aufpasst, muss bald tiefer in die Tasche greifen.

Das Deutschland-Ticket wird ab dem kommenden Jahr 58 statt 49 Euro kosten. Auf diesen Beschluss haben sich die Verkehrsminister der Länder geeinigt. Zwar können die Fahrgäste mit dem Ticket Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen, allerdings nicht im Fernverkehr. Um trotzdem möglichst viel Geld zu sparen, kaufen sich viele ÖPNV-Nutzer oft eine Bahncard oder die Fahrscheine weit im Voraus. Doch jetzt müssen die Kunden wieder planen, denn bald steht auch dort eine Preiserhöhung an.

Deutsche Bahn: Erhöhung zahlreicher Tickets und Angebote

In wenigen Wochen werden nicht nur die Städte weihnachtlich erleuchtet, Plätzchen gebacken und Geschenke gekauft, sondern auch die Preise bei der Deutschen Bahn erhöht. So wird zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 der Endpreis für viele Angebote angehoben. Ab dann gilt auch die neue Vorverkaufsfrist von zwölf Monaten.

Betroffen sind neben den sogenannten Flex-Tarifen auch Streckenzeitkarten und die BahnCard100. Die Entscheidung sei „angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der deutlich gestiegenen Kosten, insbesondere durch die jüngsten Tarifabschlüsse, notwendig“, erklärte das Unternehmen laut „Tagesschau“.

Deutsche Bahn: Einige Tarife bleiben stabil

Nach Angaben des Verkehrsunternehmens werden die Preise für Flex-Tickets und Zeitkarten um durchschnittlich 5,9 Prozent angehoben. Die Preise für die BahnCard100 werden sogar um durchschnittlich 6,6 Prozent heraufgesetzt. Dagegen bleiben die Preise für die BahnCard25 und die BahnCard50 weiterhin stabil. Auch die Grundpreise für den Super-Sparpreis und den Sparpreis bleiben mit 17,99 Euro bzw. 21,99 Euro unverändert, so die DB.

Da heißt es wohl mehr denn je, die Preise der Deutschen Bahn im Auge zu behalten. Und wer weiß – vielleicht liegt dieses Jahr statt Socken eine BahnCard unter dem Weihnachtsbaum.