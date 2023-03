Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Sehr gefährlich“

Beim Blick auf das Wetter in NRW spricht ein Experte nun eine Warnung aus. Die kommenden zwei Wochen werden extrem. „Da ist alles dabei“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. „Die Luftmassengrenze kommt und sie kommt mit Macht.“

Das bedeute drastische Veränderungen für das Wetter in NRW. Gummistiefel oder Schneeschippe? Das ist hier die Frage.

Wetter in NRW: Experte befürchtet „sintflutartige Niederschläge“

„An Langeweile wird in den kommenden Tagen kein Meteorologe sterben, denn beim Wetter ist richtig was los“, sagt Jung mit Blick auf die Wetterprognose für die nächsten 14 Tage. Es kann „sehr gefährlich“ werden, befürchtet er. Starkregen mit Gefahr vor Hochwasser und Überschwemmungen durch „sintflutartige Niederschläge“ auf der einen Seite – starke Schneefälle und Sturmböen auf der anderen.

Im Westen und Südwesten werden 100 bis zu 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Im Laufe der kommenden Woche wären auch Schneefälle in NRW möglich, selbst bis in tiefe Lagen und auch im Ruhrgebiet. In höheren Lagen könnten sogar „richtige Schneemassen“ zwischen Dienstag (7. März) und Donnerstag (9. März) herunterkommen, sagt Jung. Wo es genau schneien und wo regnen wird, ist jedoch nicht ganz klar.

Überraschung im März

Der März wird sehr nass, sieht der Meteorologe voraus. Aber nicht nur das. Es könnte auch ein wahrer „Märzsommer“ auf uns zukommen mit Temperaturen bis oder sogar über 20 Grad. Da ist wirklich jedes Extrem dabei.

Jetzt aber erst mal zur zweiten Märzwoche. Denn hier begleiten uns zunächst frostige Temperaturen von tagsüber weit unter zehn Grad und nachts unter null. Der Montag startet wechselhaft, bewölkt und mit Regenschauern, die sich bis mittags möglicherweise in Schneeregen verwandeln könnten. Im Bergland herrscht bei Schneefall Glättegefahr. Also hier gibt es schon einen Mix aus Schnee- und Regenfällen. Nachts geht es genauso weiter.

Wetter in NRW: So wird die neue Woche

Schnee, Regen und Schneeregen ziehen sich auch durch den restlichen Wochenanfang, jedoch soll Dienstagabend auch in tiefen Lagen eine höhere Schneewahrscheinlichkeit herrschen. Dann herrscht auch dort Glättegefahr. Böen und starker Wind sorgen vorübergehend für eine noch ungemütlichere Zeit im Freien. Nachts sollen die Niederschläge dann Richtung Süden abziehen und es klart auf.

Der Mittwoch bleibt relativ trocken mit nur vereinzelten Schneeregenschauern. Doch im Verlauf des Tages ziehen sie erneut auf und in Hochlagen schneit es. Auch in der Nacht kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitere Schauer – ob Schnee oder Regen – nicht ausschließen. Noch mehr Wetter-News gibt’s im YouTube-Kanal von „wetter.net“.