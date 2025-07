Unwetter-Kracher vor August-Start! Experten mit dringender Warnung

Der Sommer in NRW zeigt sich in diesem Jahr von seiner launischen Seite. Während die Temperaturen meist angenehm bleiben, sorgen unbeständiges Wetter und plötzliche Gewitter immer wieder für Überraschungen.

Ein Blick auf die kommenden Tage lässt jedoch hoffen – zumindest ein kleines bisschen.

Schlechtes Wetter im Süden von NRW

Das Wetter in NRW zeigt sich laut „dwd.de“ zum Ende des Juli 2025 alles andere als sommerlich. Zwar bleiben die Temperaturen stabil über 20 Grad, doch Wolken, Schauer und Gewitter dominieren vielerorts. Besonders am Sonntag, dem 27. Juli, warnen Meteorologen vor Starkregen und möglichen Überflutungen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter.

Vor allem der Süden und Osten von NRW könnten am Sonntagnachmittag von Gewittern mit Starkregen und Sturmböen bis 60 km/h betroffen sein. Vereinzelt ist unwetterartiger Regen möglich. Gegen Abend soll sich die Wetterlage entspannen, während es im Osten und Süden teils weiter nass bleibt.

Wetterverlauf mit Hoffnung für NRW

Am Montag bleibt das Wetter in NRW wechselhaft mit kühleren Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad. Auf dem Kahlen Asten wird es mit 14 Grad fast herbstlich. Schauer werden bis Mittwoch erwartet, doch ab Donnerstag könnte es in der Region wärmer und stabiler werden.

Die Wetterexperten machen für den August vorsichtig Hoffnung auf Besserung. Der genaue Verlauf bleibt aber abzuwarten. Für die Menschen in NRW bedeutet das weiterhin ein durchwachsenes Finale des Juli. Positive Aussichten könnten zumindest die Planung für den Sommer etwas aufhellen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.