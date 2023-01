Wetter in NRW: Experte klappt die Kinnlade herunter – „Mein lieber Mann“

Das Wetter in NRW hat so manchen in den letzten Tagen überrascht. Mit so einem heftigen Wintereinbruch hatte niemand mehr gerechnet.

Und mit Blick auf die kommenden Tage könnte es erneut dicke kommen, warnen Experten. Das Wetter in NRW dürfte so manchen dazu bewegen, lieber drinnen zu bleiben.

Wetter in NRW: Erneutes Schneechaos droht

„Mein lieber Mann, was war das für ein Schneechaos!“, sagt Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in seinem neuesten YouTube-Video. Selbst in den tiefen Lagen von NRW hat es in den vergangenen Tagen hier und da geschneit. Doch damit nicht genug.

Schon dieses Wochenende erwartet der Experte erneute Schneefälle. „Der Winter schlägt richtig zu.“ Ein Schneegebiet aus Osteuropa zieht in der Nacht zum Sonntag (22. Januar) über NRW hinweg. Wie viel da runterkommen wird, sei schwer abzuschätzen. Es könne aber „ziemlich ungemütlich“ werden, so Jung. Je nach Lage sei mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen und damit verbunden auch mit einem erneuten Verkehrschaos.

Bis zum Ende des Monats könnten zum Beispiel im Sauerland an die 60 Zentimeter Schnee fallen. Unterhalb von 300 Metern bleibt es allerdings eher durchwachsen, wie die Prognosen zeigen. Dort sei vermehrt mit Schneeregen zu rechnen.

Wetter in NRW: Wochenend-Aussichten

Dazu warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glätte. Örtlich könnte am Samstag gefrierender Sprühregen und Dauerfrost für gefährliche Aussichten sorgen. Das Ganze kommt bei Temperaturen um den Nullpunkt – im Bergland stabil im Minusbereich – äußerst ungemütlich daher.

Die Temperaturen der kommenden Tage:

Sonntag: 0-2 Grad (Bergland -4 bis 0), nachts -1 bis -4 Grad (-7)

Montag: 2-4 Grad (-1 bis 2), nachts -2 Grad (-6)

Dienstag: 2-5 Grad (-1 bis 2), nachts -1 bis -3 Grad (-6)

Den schönen Schnee wird dabei vor allem das Sauerland abbekommen. Hier erwartet der DWD zwei bis vier Zentimeter Neuschnee in der Nacht und Sonntag (22. Januar) tagsüber weitere zwei Zentimeter. Die dürften bei minus acht bis null Grad auch gut liegenbleiben.

So startet die neue Woche

Bis in die Nacht zum Montag (23. Januar) soll der nur noch leichte Schneefall dann wieder abnehmen. Zumal davon vor allem das Mittelgebirge betroffen sein wird. Ansonsten bleibt es lediglich stark bewölkt. Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen erwarten uns am Tag. Erst zum Abend hin dürfte sich der Himmel wieder etwas auflockern.

Mehr News:

Der Dienstag (24. Januar) wird wechselhaft, aber trocken. Glätte und dann auch Nebel werden uns im Laufe der Nacht und des nächsten Morgens begleiten. Mehr Wetter-News gibt es beim DWD und beim YouTube-Kanal von „wetter.net“.