Wetter in NRW: Experte macht beunruhigende Prognose – „Kann es in sich haben“

Zwar lautet das Sprichwort eigentlich „Der April macht, was er will“. Doch auch auf den Wonnemonat Mai passt diese Weisheit aktuell auch nur allzu gut, schaut man sich das Wetter in NRW so an.

Und dabei scheint es so, als sei der Frühling in diesem Jahr einfach übersprungen worden zu sein. Aktuell beschert uns das Wetter in NRW eine regelrechte Sommerwärme, mit der sich viele wohl arrangieren könnten. Doch Vorsicht: Daran gewöhnen sollten wir uns noch nicht. Denn schon am Sonntagabend (21. Mai) könnte die Wende kommen. Und die verspricht heftig zu werden.

Wetter in NRW: Großer Knall kommt!

Dass es im Mai mal zwei Tage am Stück keinen Regen gibt, ist selbst für Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ ein „Novum“. Viele könnten sich an die trockene Wetter-Lage und die angenehm warmen Temperaturen wohl gewöhnen.

Aber nach der Sommerwärme soll jetzt der große „Knall“ kommen, wie der Experte ankündigt. Am Samstag (20. Mai) soll es noch relativ ruhig bei uns bleiben. Aber schon ab Sonntagabend könnte es in vielen Regionen in Nordrhein-Westfalen spannend werden. Denn es drohen nicht nur ein paar vereinzelte Regenschauer. Nein, eine regelrechte Gewitterfront – stellenweise sogar mit heftigen Unwettern – rollt jetzt auf uns zu und wird spätestens am Montag (22. Abend) über uns hereinbrechen.

Weitere News:

Wenn es sich vermeiden lässt, solltest du zum Wochenanfang besser zuhause bleiben. Denn die Unwetter könnten in einigen Teilen von NRW heftige Folgen haben. Mit Blick auf die aktuellen Zustände in Urlaubsregionen von Italien und Kroatien kann einem da schnell Angst und Bange werden. Doch gar so schlimm soll es bei uns zum Glück nicht kommen.

So geht’s voraussichtlich weiter

Am Wochenende bleibt es in NRW noch weitestgehend sonnig. Während wir am heutigen Samstag gerade mal an der 20-Grad-Marke kratzen, soll der Sonntag der bislang wärmste Tag des Jahres werden. 22 bis 25 Grad sind dann bei uns drin. Und das sommerliche Wetter sollte gut genutzt werden.

Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag (20. Mai): 17 bis 20 Grad, nachts kühlt es auf 12 bis 10 Grad ab

Sonntag (21. Mai): Höchstwerte zwischen 22 bis 25 Grad, in der Nacht 14 bis 11 Grad

Montag (22. Mai): 22 bis 26 Grad, in der Nacht 14 bis 12 Grad

Dienstag (23. Mai): Temperatursturz auf 16 bis maximal 20 Grad, nachts 9 bis 4 Grad

Denn schon am Nachmittag und Abend könnte es dann bereits zur Wende kommen. Einzelne Schauer, Gewitter und auch Starkregen sind dann auch laut „Deutschem Wetterdienst“ nicht ausgeschlossen. Diese Wetterlage soll am Montag (22. Mai) nochmal richtig an Fahrt aufnehmen. Denn die schwülwarmen Luftmassen können auch sogenannte Superzellen hervorrufen, wie der „wetter.net„-Experte berichtet. Und die hätten besonders schwere Gewitterlagen zur Folge. Dominik Jung ist sich ebenfalls sicher: „Die Gewitterlage am Montag kann es in sich haben.“

Am Dienstag (23. Mai) soll es dann erneut zur irren Wende kommen. Dann werden sowohl die Gewitterchancen als auch die schwülwarmen Temperaturen voraussichtlich ausradiert. Stattdessen folgt ein Temperatursturz. Dennoch gibt es laut Jung gute Aussichten für Pfingsten. Ein bisschen wärmer und niederschlagsfrei – so soll sich das Wetter in NRW am nächsten Wochenende der aktuellen Prognose nach zeigen.