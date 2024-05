Wetter in NRW: Experte hat eine bedrohliche Prognose – „Scharfe Wettergrenze“

Genieße das sonnige Wochenende, denn danach wird das Wetter in NRW und den meisten Teilen Deutschlands ungemütlicher! Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net hat keine guten Aussichten fürs Land.

Seine Prognose weist auf einen deutlichen Wetterumschwung in der kommenden Woche hin.

Wetter in NRW am Muttertag noch schön – dann Umschwung

Zunächst bestimmt noch Hoch Thomas die Wetterlage, auch in NRW. Am Samstag erwartet uns ein Sommertag mit bis zu 25 Grad im Westen. „Da kann man wirklich nicht meckern“, findet Jung in seinem neuen Wetter-Video. Auch der Muttertag bleibt warm, sogar mit bis zu 26 Grad in NRW.

Doch schon zum Abend ziehen die ersten Schauer und Gewitter von Südwesten heran und breiten sich am Montag weiter aus. Der Experte warnt vor „kräftigen Schauern, Gewitter mit Starkregen, mit Sturmböen und Hagel“, sogar vor Überflutungsgefahr. Dabei erkennt er mit Blick auf das Wetter in NRW eine „scharfe Wettergrenze“.

Wetter-Teilung zwischen Ost, Mitte und West

Jung meint damit, dass es im Osten Deutschlands sommerlich warm bleibt, in der Mitte von Schleswig-Holstein bis nach Bayern Starkregen droht. Und im Westen, also auch in NRW, werde es dagegen verhältnismäßig kühl mit nur noch 16 Grad.

Wie es an Pfingsten weiter geht mit dem Wetter in NRW und ganz Deutschland, ist noch zu unklar in den Wettermodellen. Da will sich der Meteorologe nicht festlegen.