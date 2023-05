Wetter in NRW: Nach „schwülwarmer Suppe“ wird es richtig turbulent

Das Wetter in NRW ließ Frühlingsfreunde dieses Jahr lange warten. In den vergangenen Tagen aber verwöhnte uns die Sonne dann doch vereinzelt mit einigen Strahlen. Die gute Nachricht: Es wird noch um einiges wärmer werden. Die schlechte Nachricht: Nach der Wärme kommt der ganz große Knall!

Beim Wetter in NRW geht es derzeit turbulent zu. Bodenfrost wechselt sich ab mit Sonne – und jetzt kommen auch noch Gewitter auf uns zu! Was ein Chaoswetter.

Wetter in NRW: Experte schließt Regen aus

Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiß: Da kommt eine „schwülwarme Suppe“ mit bis zu 25 bis 30 Grad und Gewittern auf uns zu! Am Sonntag (21. Mai), Montag und Dienstag könnte in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden. Dabei gab es in der Nacht auf Donnerstag (18. Mai) noch Bodenfrost.

So schnell kann es also gehen. „Beim Wetter wird es ja mal richtig nett. Kein Regen bis Sonntag“, prophezeit Jung. Am Freitag sollen es bis zu 14 Sonnenstunden werden und trocken bleiben. „Die Höchstwerte steigen dann auf über 20 Grad. Am Samstag stellenweise bis 25 Grad bis knapp 30 Grad. Der Sonntag könnte der bisher wärmste Tag im Jahr 2023 werden und zeitgleich auch der erste Hitzetag des Jahres.“

Wetter in NRW wie im Hochsommer

Wenn es am Sonntag nicht für die 30 Grad reiche, dann aber sicherlich am Montag oder am Dienstag, sagt der Diplom-Meteorologe voraus. „Doch die Luftmassen sind schwülwarm und gewittrig. Es drohen Montag, Dienstag und Mittwoch regional schwere Gewitter und Unwetter durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Dann wird es richtig turbulent. Das werden teilweise Gewitter und Unwetter wie im Hochsommer werden. Kein Wunder, denn die Höchstwerte liegen ja auch eher in einem Bereich wie sie für Ende Juni oder Anfang Juli normal wären.“

Da kommt in den nächsten Tagen also einiges auf uns zu!