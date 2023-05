Wetter in NRW: „Hitze-Tag“ im Anmarsch – Experte wird deutlich

Der Frühling kommt irgendwie noch nicht so richtig aus dem Quark. Aber nun ist wohl der erste „Hitze-Tag“ des Jahres in Sicht.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung findet deutliche Worte für das Wetter in NRW.

Wetter in NRW: Wird es jetzt heiß?

Bisher war der Frühling in NRW ja eher von viel Regen durchzogen, auch wenn wir schon ein paar schöne Tage hatten. Doch nun ist der erste heiße Tag des Jahres im Anmarsch. Der Experte von „wetter.net“ spricht von bis zu 30 Grad am kommenden Sonntag oder Montag. Denn das europäische Wettermodell sieht eine große Wärmeblase über Mitteleuropa hereinziehen. (Welche Auswirkungen eine heftige Dürre aktuell in Italien und Spanien hat, liest du hier.)

Doch die ganz hohen Temperaturen könnten nur für den Osten Deutschlands gelten. Der war im Gegensatz zum Norden bisher auch eher zu trocken. Das Wetter in NRW soll aber auch richtig sommerlich werden. Für die nächsten Tage ist bei uns ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen.

Der Sommer steht in den Startlöchern

Am Dienstag (16. Mai) sollen bei 12-17 Grad noch Schauer durch NRW ziehen. Doch schon ab Mittwoch (17. Mai) klopft das Schönwetterhoch an. Die Temperaturen liegen dann bei 14-17 Grad. Der Feiertag (Christi Himmelfahrt, 18. Mai) kann im Nordwesten sogar noch örtlich mit Bodenfrost starten. Doch dann wird es bei viel Sonne ebenfalls bis zu 17 Grad warm. Gefühlt sind es in der Sonne sogar 20-23 Grad.

Und ab Freitag wird es dann immer deutlicher. Hier die sommerliche Vorhersage für das Wetter in NRW:

Freitag (19. Mai): trocken, 12-19 Grad

Samstag (20. Mai): Sonne und Wolken, 17-21 Grad

Sonntag (21. Mai): sehr sonnig, 25-26 Grad, abends könnte es Schauer geben

Montag (22. Mai): tagsüber warm, um die 26 Grad, aber neue Schauer und Gewitter möglich

Die kurzfristigen Aussichten sind also erstmal sommerlich. Doch spätestens ab Montag (22. Mai) kehren wir in NRW langsam wieder zum wechselhaften Wetter zurück.