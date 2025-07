Wetter-Umschwung in NRW – „Erst mal kein Thema mehr“

Die Gewitter sind vorübergezogen, die 40 Grad-Hitze wurde runtergekühlt auf angenehmere Temperaturen und das Wetter in NRW scheint sich erst einmal zu beruhigen. Währen am Donnerstagabend (3. Juli) im Süden Deutschlands noch weitere Unwetter drohen, sieht es in NRW erst einmal unspektakulär aus.

Ein ruhiges Hochdruckgebiet breitet sich im Westen aus und sorgt für sommerliche, aber nicht mehr rekordverdächtige Temperaturen. Doch die nächste Hitzewelle könnte schon in den Startlöchern stehen.

Wetter in NRW schlägt um

Während sich der Süden des Landes noch mit Gewittern herumschlagen muss, hat sich die Lage im Westen beruhigt. Unwetter sind hier in den kommenden Tagen „erst mal kein Thema mehr“, versichert Expertin Kathy Schrey. Es herrscht ruhiges Hochdruckwetter, die Sonne setzt sich durch.

Das sind die Temperaturen der kommenden Tage:

Freitag: 23-27 Grad (im Bergland 20), nachts 12-15 Grad (8)

Samstag: 26-29 Grad (24 in Hochlagen), nachts 12-16 Grad

Sonntag: 20-24 Grad (am Kahlen Asten 18), nachts 10-15 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Erst am Sonntag (6. Juli) könnte es abends wieder Schauer, vereinzelt auch Gewitter geben. Doch in der kommenden Woche bahnen sich Veränderungen an.

Wetter in NRW: Wird es kalt oder wieder heiß?

Am Montag und Dienstag zeigt sich auf der Wetterkarte ein „astreiner Kaltlufttropfen“, erstaunt die „wetter.net“-Moderatorin im aktuellen Wetter-Video. Nach den heißen Tagen könnten die Temperaturen also merklich abkühlen. Wären dann sogar unter 20 Grad drin?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorauszusagen. Der DWD sieht im Trend eher einen erneuten Temperaturanstieg voraus. Ab Freitag (11. Juli) könnten erneut über 30 Grad erreicht werden. Es bleibt also abzuwarten, ob es lediglich eine kleine Talsohle oder doch ein unterkühlter Juli wird.