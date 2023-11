Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Das sieht nicht gut aus“

Der goldene Herbst, dieses verführerische Spiel zwischen Sonnenstrahlen und buntem Laub, neigt sich langsam dem Ende zu. „Es ist der wärmste Herbst seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, betont Meteorologe Dominik Jung. Doch die Natur hat ihre farbenfrohe Pracht gegen ein schmuddeliges Grau eingetauscht (mehr dazu hier).

Der Winter klopft bereits an der Tür, bis Weihnachten ist es nicht mehr lang. Die Wettervorhersagen verkünden keine weiße Pracht, sondern eher eine Mischung aus Regentropfen, Windböen und nicht allzu niedrigen Temperaturen. Der Wetter-Experte prognostiziert das Wetter in NRW für den Winter, aber auch für die nächsten Tage.

Wetter: „Trend geht Richtung milder Dezember“

Laut Dominik Jung ist der Dezember ein bis zwei Grad zu warm: „Der Trend geht Richtung milder Dezember.“ Auch die vergangenen Winter seien insgesamt alle wärmer gewesen als im langjährigen Durchschnitt. Der Experte bringt es auf den Punkt: „Das sieht nicht gut aus.“

+++ Meteorologe Dominik Jung kündigt ersten Schneefall für NRW an +++

Wie das Wetter im Winter tatsächlich wird und ob es der wärmste Winter aller Zeiten ist, wisse man erste Ende Februar. Aber: „Die Chancen für einen milden Winter sind auch in diesem Jahr deutlich höher als die Chancen für einen eisig kalten Winter mit viel Schnee und Frost.“

Wie wird das Wetter an Karneval?

Und auch der November ist der „wärmste November seit Beginn der Wetteraufzeichnung“, so Jung. Aber: „Das kann sich nochmal ändern.“ Allerdings seien auch für die nächsten November-Wochen warme Temperaturen von bis zu 17 Grad prognostiziert.

Doch wie sieht das Wetter in den nächsten Tagen aus? „Bis zum Mittwoch kommt einiges an Regen runter“, betont Jung. Vor allem im Westen Deutschlands wird’s nass, bis zu 50 Liter pro Quadratmeter werden vorausgesagt. „Am Rhein wird ein Anstieg von rund zwei Metern erwartet“, mahnt der Meteorologe.

Doch was bedeutet das vor allem für feierlustige Karnevals-Jecken? Am Samstag (11. November) wird es ungemütlich. Es sei kühler geworden, so Jung. Die Temperaturen liegen in NRW bei 8 bis 10 Grad, auch kann es einige Regenschauer geben. In der Nacht wird’s dann richtig kalt, nur zwei bis vier Grad. Nach einem meist sonnigen Sonntag, wird es am Montag dann wieder stürmischer.

Mehr zum Thema:

„Die Westwetterlage bläst uns die milden Luftmassen ins Land“, betont Jung. Mit 11 bis 15 Grad sei das auch viel zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Auch für die nächsten Tage, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, bleiben die Temperaturen bei bis zu 17 Grad mild. Dabei muss man sich auf einen Mix aus Wolken, Regen und Sonnenschein einstellen. „Am Mittwoch gibt es ein hohes Sturmpotenzial“, warnt Jung. Insgesamt bleibe es wegen der Westwetterlage bis zum 26. November regnerisch.