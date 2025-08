Es ist August und die Sommerferien in Deutschland sind im vollen Gange. Doch anstelle von Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen herrscht in Deutschland regnerisches Wetter. Man könnte fast meinen, es wäre Herbst – auch beim Blick in die Action-Regale.

Auf Instagram verkündet Action jetzt selbst: „Insgeheim können wir es kaum noch erwarten“. Damit gemeint ist der Herbst. Denn der niederländische Non-Food-Discounter bietet schon seit einigen Wochen die Herbst-Kollektion an. Kunden finden zahlreiche Deko-Produkte.

Action verkauft Herbst-Deko im Sommer

In dem Video zeigt Action zwei Herbst-Artikel: ein Kuscheltier in Eicheln-Form und einen Plüschwichtel in orange-braunen Farbtönen. Einige Kunden haben die neue Herbst-Deko schon zuvor erspäht und sie auf Facebook in einer Gruppe geteilt.

++ Auch interessant: Kunden-Ansturm auf neue Action-Produkte – „Reißt uns aus den Regalen“ ++

Von Kürbis-Deko bis hin zu Igeln, Eichhörnchen, Kuscheldecken und Holzprodukten ist dort alles zu sehen. Doch die aktuellen Herbst-Neuheiten spalten die Meinungen der Action-Kunden.

++ Passend dazu: Discounter rutscht in die Krise – Action und Tedi schauen genau hin ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Meinungen der Kunden sind gespalten

Einige zeigen sich begeistert und kommentieren: „Wie süß sind die Eicheln bitte?!“, „Ähm, ich muss wohl zu Action“ und „Hab‘ auch schon zugeschlagen“. Für andere kommt die Herbst-Deko bei Action offenbar deutlich zu früh.

Hier mehr lesen:

„Nein, ich möchte den Sommer genießen und nicht an den Herbst denken!“, „Furchtbar. Es ist gerade mal Anfang August und nicht schon Oktober“ und „Bald geht es los mit der Weihnachtsdeko“, schreiben User skeptisch. Sie scheinen aktuell noch kein Interesse an der Herbst-Kollektion zu haben. Ob sich das ändert, und wann Action die Weihnachtszeit tatsächlich einläutet, bleibt allerdings abzuwarten.