Wetter in NRW: Experte in großer Sorge – „Fetter Brummer“

Nimmt das Wetter in NRW eine ungemütliche Wende? Beim Blick auf die Herbst-Prognose bekommt Diplom-Meteorologe Dominik Jung zumindest schon Sorgenfalten.

Dass es aufgrund der Westwetterlage in NRW und Deutschland die nächsten Tage wechselhaft weitergehen würde, ist schon länger klar. Doch dass die Schwankungen so groß sind, sodass am Mittwoch (15. November) nun sogar ein großer Sturm über Deutschland droht, hätten wohl nur die wenigsten erwartet.

Wetter in NRW: Experte warnt vor Herbst-Sturm

Aktuell bestimmen vergleichsweise milde Temperaturen und viel Regen unser Herbstwetter. In der kommenden Woche ab dem 13. November klettern die Temperaturen dann jedoch wieder nach oben, können bis zu 18 Grad erreichen (>> wir berichteten). Schließlich ist der bisherige Herbst 2023 der wärmste seit 1881.

Die Temperaturen in NRW in den kommenden Tagen:

Samstag, 11. November ~ bis zu 8 Grad, wechselhaft

Sonntag, 12. November ~ bis zu 8 Grad, wechselhaft

Montag, 13. November ~ bis zu 12 Grad, regnerisch

Dienstag, 14. November ~ bis zu 12 Grad, regnerisch

Doch dann, am Mittwoch, dem 15. November, „haben wir ein hohes Sturmpotenzial“, warnt Meteorologe Dominik Jung. „Da kann es bis in tiefe Lagen schwere Sturmböen geben.“ In Verbindung mit dem vielen Regen spricht der Experte sogar von Hochwassergefahr im Westen von Deutschland.

Experte: „Geht sehr ruppig weiter“

Das Sturmtief, das am Mittwoch von Nordwesten über Deutschland hinweg fegt, bringt jedoch noch einige Fragzeichen mit sich. „Die genaue Entwicklung ist noch unsicher“, so Dominik Jung, „das könnte ein fetter Brummer werden mit schwerem Sturm über Deutschland. Das müssen wir auf jeden Fall gut im Auge behalten.“

Eins ist für den Experten jedenfalls schon jetzt klar: „Nächste Woche geht es ingesamt sehr, sehr ruppig weiter.“