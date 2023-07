Unerträglich – so dürften viele wohl gerade das Wetter in NRW wahrnehmen. Zwar sind die Temperaturen in dieser Woche nach dem großen Unwetter vom Sonntag (9. Juli) minimal heruntergegangen. Doch nach wie vor strömt uns eine schwül-warme Luft entgegen, sobald wir das Haus verlassen oder auch nur ein Fenster öffnen. Tagsüber lüften? Aktuell leider keine Chance.

Nach den extremen Gewittern vom Sonntag machte sich jedoch die Hoffnung breit, dass nun mehr Regen in Sicht ist. Nicht nur für die Natur wäre das eine Wohltat. Doch wie der Experte jetzt offenbart, hat das Wetter in NRW wohl leider ganz andere Pläne.

Wetter in NRW: Hoffnungen geplatzt?

Doch zurück auf Anfang. In der Nacht zu Mittwoch (12. Juli) soll der Wunsch von Regenfans wohl erst mal erfüllt werden. In vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen wird’s dank Schauer und Gewitter schön nass. Das schlägt sich leider aber auch auf’s Klima nieder, dass uns weiter tropische Wärme beschert. Daran ändern auch die Tiefstwerte von 14 bis 18 Grad in der Nacht nichts.

Noch mehr News:



Auch tagsüber bleibt uns die schwül-warme Suppe am Mittwoch erhalten und soll sich auch bis zum Wochenende fortsetzen. Wechselhaft bleibt es auch am Donnerstag (13. Juli), dann aber immerhin bei angenehmen 22 bis 25 Grad. Am Freitag (14. Juli) soll der Regen dann allerdings wieder verschwinden. Bis zu 28 Grad drohen uns dann erneut – und lassen für das nahende Wochenende nichts Gutes erahnen.

Wie geht’s die nächsten Tage weiter?

Laut wetter.net-Experte Dominik Jung drohen am Wochenende (15. und 16. Juli) neue „Hitzespitzen“. Die 30-Grad-Marke könnte dann wieder geknackt werden. Doch es ist nicht diese Aussicht, die den Meteorologen beunruhigt. Der Blick in die Zukunftskugel lässt nämlich noch Übleres erahnen. „Wo bleibt denn eigentlich der große Regen?“, fragt sich wohl nicht nur Jung. Und der ist erst mal nicht wirklich in Sicht. Da fehlen selbst dem Experten die Worte. „Ich möchte keine falschen Hoffnungen schüren.“

Temperaturen bis zum Wochenende:

Mittwoch, 12. Juli: Maximal 26 Grad am Tag, 14 bis 12 Grad in der Nacht

Donnerstag, 13. Juli: Zwischen 22 und 25 Grad am Tag, nachts maximal 14 Grad

Freitag, 14. Juli: Am Tag 24 bis 28 Grad, in der Nacht zwischen 16 und 13 Grad

Konkret sagen die Modelle für das Wetter in NRW bis zum 25. Juli nur wenig Niederschlag voraus. Bei durchschnittlich 25 bis 30 Grad bleibt es auch konstant sommerlich warm. Doch wie immer gilt: So weit im Voraus kann kein Wettermodell der Welt genau vorhersagen, welche Lage uns in mehr als sieben Tagen erwartet. Die Hoffnung stirbt also zuletzt, dass das Wetter nicht noch die eine oder andere positive Überraschung für uns bereit hält.