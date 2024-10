Wetter in NRW: Experte mit Winter-Prognose – er sieht das Drama schon kommen

Der Herbst neigt sich langsam dem Ende zu, der Winter naht. Die große Frage, die sich viele stellen: Wie wird das Wetter in NRW im Winter? Die ersten Prognosen gibt es jetzt schon – und die sind nicht gerade vielversprechend.

Viel Regen, Wind und Sturm – das erwartet uns in den Wintermonaten. Das Wetter in NRW könnten in den kommenden Wochen und Monaten durchaus ungemütlich sein. Das deutet Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ jetzt an.

Wetter in NRW: „Jede Menge Regen“ im Dezember

Der Oktober war noch recht mild, hin und wieder konnten wir uns über schöne Herbsttage freuen. Nun steht der Winter vor der Türe, der Dezember naht, Weihnachten kommt unaufhaltsam auf uns zu. Doch mit welchem Wetter können wir in NRW rechnen?

Experten haben jetzt die erste Prognose rausgegeben. Laut der CFS-Prognose liegt der Norden Deutschlands genau im neuen Klimamittel von 1991 bis 2020, der Süden Deutschlands hingegen wird im Vergleich zum Klimamittel rund von 0,5 bis 1 Grad wärmer.

Was uns aber noch erwartet, ist wohl mehr Regen als üblich. Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ spricht von einer „klassischen Westwetterlage“. Von Westen würden die Tiefs heranziehen und etwas mildere Luftmasse mitbringen. Die Folge: „Jede Menge Regen, zum Teil auch Wind- und Sturmpotential.“

Starkregen und Hochwasser im Februar?

Im Januar 2025 müssen wir uns laut dem CFS-Modell ebenfalls auf etwas wärmere Temperaturen mit rund 0,5 bis 1 Grad mehr einstellen. Der Niederschlag ist aber wie gewohnt, wird nicht mehr werden als üblich.

Dafür solls im Februar richtig nass werden. „Volle Lotte die Warmluftdüse“, sagt Wetter-Experte Jung. 1 bis 2 Grad wärmer soll es werden. „Es riecht nach Starkregen, Hochwasser“, prognostiziert Jung einen ungemütlichen Februar.

Sowohl im Dezember als auch im Februar sieht es also nicht gerade nach einem angenehmen Monat aus. Allerdings betont der Wetter-Experte auch, dass es sich noch nicht um belastbare Vorhersagen handele: „Das sind nur längere Klimatrends. Niemand sollte den Urlaub danach planen.“