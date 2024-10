Wetter in NRW: Experte mit klarer Ansage – Halloween-Fans hören ganz genau hin

Bald ist es so weit – dann klingelt es abends wieder an den Türen und verkleidete Kinder verlangen „Süßes oder Saures“. Auch in NRW steht am 31. Oktober Halloween bevor.

Und wer sich mitten im Herbst abends vor die Tür wagt, der will natürlich vor allem wissen, ob die nasskalte Jahreszeit ihrem Ruf gerecht wird – oder man womöglich sogar auf angenehme Temperaturen ohne Regen setzen kann. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ hat die Antwort und erklärt, wie das Wetter an Halloween ausfallen wird.

Wie wird das Halloween-Wetter in NRW?

Bei Wind und Regen will wohl kein Halloween-Fan gerne von Tür zu Tür streifen. Die Kinder wollen ihre Kostüme nicht beschädigen und keine durchnässten Süßigkeiten mit nach Hause bringen – ältere Feiernde können immerhin am Abend bei ihren Streifzügen in Kneipen oder Bars einkehren, die oftmals selbst Halloween-Partys anbieten.

Ein Blick auf die Wetter-Vorhersage kann da helfen, das richtige Programm für den 31. Oktober zu planen. Experte Dominik Jung wagt einen Blick auf die Daten. Und bei diesen Vorhersagen werden viele Halloween-Fans ganz genau hinhören wollen!

Wetter-Experte wagt Prognose

Seine Prognose ist eindeutig, „Der letzte Oktober-Tag, der Halloween-Tag, bringt zum Teil auch freundliches Wetter. Nachmittags dichten Dunst und Nebel, auch zum Abend hin. Das passt ja zur Halloween-Stimmung“, erklärt Wetter-Experte Dominik Jung auf Youtube. Und dazu soll es Tages-Durchschnittstemperaturen zwischen 14 und 17 Grad geben.

Das hört sich doch sehr gut an – besser, als man es Ende Oktober erwartet hätte. Vor allem die Berichte um einen krassen Temperatursturz zum Monatswechsel (>> hier mehr dazu) ließen einige Halloween-Fans Schlimmeres befürchten – doch so steht einem entspannten (und vor allem trockenen!) Gruselabend nichts im Wege.