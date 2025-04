Wetter in NRW: Experte mit deutlicher Ansage – „Ordentlich was draufgepackt“

Diplom-Meteorologe Dominik Jung („wetter.net“) zieht Bilanz zum bisherigen April-Wetter: Im Durchschnitt 10 Grad und viel zu wenig Regen! Er erklärt: „Bisher gab es gerade mal 17 Liter Regen pro Quadratmeter. Damit ist das Monatssoll erst zu 32 Prozent erfüllt“. In NRW und Deutschland wird sich das aber schon bald ändern.

Der Experte ist sich sicher: „Da kommt heute und morgen noch was dazu. Ein bisschen auch am Freitag.“ Doch wie geht es im Anschluss mit dem Wetter in NRW weiter?

Wetter in NRW: „Ordentlich was draufgepackt“

Danach soll das Wetter in NRW bis zum Monatsende trocken bleiben. „Das heißt aber auch beim Sonnenschein: Da wird noch ordentlich was draufgepackt (…) Jeden Tag 10 bis 14 Sonnenstunden obendrauf!“

Dabei haben wir laut Wetter-Experten schon jetzt 170 Sonnenstunden im April gehabt und das Ziel somit zu 110 Prozent erfüllt.

Sonnenanbeter haben Grund zur Freude

Er kommt deshalb zu dem Entschluss: „Wahrscheinlich landen wir am Ende bei 150 bis 200 Prozent!“ Das wäre dann das doppelte, von dem, was die Experten im April eigentlich vom Wetter in NRW und anderen Teilen Deutschlands erwarten.

Für all diejenigen, die sich bereits nach dem Sommer sehnen, dürften das durchaus gute Neuigkeiten sein. Denn auch die Temperaturen steigen schon bald in Deutschland. In NRW können Einwohner Ende April/Anfang Mai entsprechend mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad rechnen.