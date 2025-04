Wetter in NRW erlebt April-Chaos – Experte kündigt „Achterbahn“ an

Die Sonne lacht, die letzten Schokoladen-Hasen schmelzen vor sich hin – und überall werden in NRW Shorts, T-Shirts und Sonnenbrillen aus dem Keller geholt.

Doch nun bremst Wetter-Experte Dominik Jung die Euphorie. Für NRW kündigt er ein echtes Chaos-Wetter an – mit einer Temperatur-„Achterbahn“, wie sie im April kaum typischer sein könnte.

Wetter in NRW: Meteorologe warnt vor Temperatur-„Achterbahn“

Bereits am Ostermontag (21. April) rechnet Jung in NRW mit vereinzelten Regenschauern. Doch keine Sorge: Zwischendurch zeigt sich immer wieder die Sonne und sorgt für freundliche 17 Grad. Ab Dienstag (22. April) wird’s dann richtig launisch. Die Temperaturen „fahren so ein bisschen Achterbahn“, betont der Experte weiter. Immerhin schießen die Werte rauf und runter – ein Mix aus Frühlingsgefühlen und der Notwendigkeit einer Jacke.

Das Wetter in NRW zeigt sich am Mittwoch von seiner eher kühlen Seite. Es herrschen Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad. Im Tagesverlauf wechseln sich Wolken und Sonne ab – vereinzelt kann es auch zu kurzen Regenschauern kommen. Am Donnerstag wird’s etwas milder und insgesamt freundlicher. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 13 und 19 Grad. Wetter-Experte Jung bringt es auf den Punkt: „Das Wetter ist ja der Jahreszeit entsprechend sehr wechselhaft. Mal Sonnenschein, mal Wolken und mittendrin ein paar Regenschauer.“

Regen im April? NRW-Wetter bleibt launisch

Wo genau es regnet? Das lässt sich laut Jung noch nicht genau vorhersagen. Aber eines steht für ihn fest: In NRW sollte man sicherheitshalber einen Regenschirm dabei haben. Ganz nass dürfte es jedoch nicht werden, denn: „Es werden wohl nicht ganz die großen Regenmengen“.

Eines ist klar: Der April in NRW bleibt seinem Ruf treu – und macht, was er will. Wer draußen unterwegs ist, sollte also besser auf alles vorbereitet sein – von Sonnenstrahlen bis Nieselregen.