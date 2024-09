Top-Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet – diese Ausflugsziele lohnen sich WIRKLICH

Das Ruhrgebiet ist eine Region mit einer bewegten Vergangenheit, die von der Industriekultur geprägt ist. Doch der Pott hat noch viel mehr zu bieten als Zechen und Hochöfen! Im Ruhrgebiet gibt es zahlreiche Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, die Touristen und Einheimische gleichermaßen begeistern. Welche Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet du dir unbedingt ansehen solltest, erfährst du bei uns.

Dass es im Ruhrgebiet von Industriedenkmälern wimmelt, ist kein Geheimnis. Doch das Ruhgebiet hat noch jede Menge mehr zu bieten, von dem du garantiert überrascht sein dürftest. Landschaftsparks werden als Sehenswürdigkeit immer beliebter. Natürlich gibt es im Ruhrgebiet viele Zoos und Freizeitparks, in denen du Achterbahn fahren kannst. Diese Ausflugsziele haben wir für die Top-Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet jedoch ausgelassen. Welche Ausflugsziele darfst du im Pott also auf keinen Fall verpassen?

Die Zeche Zollverein in Essen: Industriekultur mitten im Pott

Die Zeche Zollverein in Essen gehört definitiv zu den Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet. Foto: IMAGO / Wirestock

Die Industriekultur ist ein wichtiger Teil der Geschichte des Ruhrgebiets. Viele Zechen und Hochöfen sind längst zu Denkmälern geworden, die Touristen aus der ganzen Welt anziehen. Der Förderturm ist lange ein Wahrzeichen des Ruhrgebiets, das du als Sehenswürdigkeit nicht umgehen solltest. Das UNESCO-Welterbe Zollverein (Zeche Zollverein) in Essen bietet Interessierten mit mehreren Museen, Industriedenkmälern und verschiedenen Aktivangeboten unterschiedlichste Möglichkeiten zur Tagesgestaltung. Im Sommer hat die Zeche Zollverein noch ein anderes Highlight zu bieten: Das Werksschwimmbad, mit dem du deine Besichtigung der Industriekultur im Pott abschließen kannst.

Wie die Regierenden der Industriekultur zu ihren Hochzeiten lebten, kannst du in Essen ebenfalls sehen. Eine berühmte Sehenswürdigkeit ist die Villa Hügel, die in Essen über dem Baldeneysee thront und früher das Wohnhaus der Familie Krupp war. Ein Besuch der Villa Hügel lässt sich also gut mit einem Spaziergang am Baldeneysee verbinden. In der Villa Hügel werden Führungen angeboten, kostenlos kannst du dir den Hügelpark rund um die Villa ansehen.

Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet: Der Gasometer in Oberhausen

Der Gasometer in Oberhausen zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Wer im Ruhrgebiet an die Stadt Oberhausen denkt, der hat vermutlich erstmal das Centro für einen Shopping-Trip im Sinn. Nicht weit entfernt steht der Gasometer, der sich als Indoor-Sehenswürdigkeit im Ruhrgebiet vor allem bei Regen lohnt. Mit seinem abwechslungsreichen Programm und Ausstellungen gehört der Gasometer zu den Highlights im Pott. Ehemals war der Gasometer der größte Gasbehälter Europas, heute befindet sich im Inneren des Industriedenkmals die höchste Ausstellungshalle Europas.

Im Gasometer kannst du spektakuläre, interaktive und moderne Ausstellungen rund um den Planeten Erde betrachten. Sei es der Ozean, das Universum oder andere Ökosysteme – im Gasometer kannst du dir durch beeindruckende Bilder über die Wunder der Welt klar werden. Vom Dach des Industriedenkmals hat man außerdem einen schönen Blick über das gesamte Ruhrgebiet. Ein weiteres Highlight in Oberhausen ist der „Zauberlehrling“, ein 35 Meter hoher geschwungener Strommast am Rhein-Herne-Kanal.

Natur pur im Ruhrgebiet: Erlebe die grüne Seite des Potts

Das Ruhrgebiet ist voller grüner Oasen – der perfekte Kontrast zur Industriekultur! Foto: IMAGO/Westend61

Auch wenn man es denken könnte – das Ruhrgebiet hat nicht nur Industriekultur und Beton zu bieten, sondern auch jede Menge Grünflächen und Gewässer. Der Grugapark in Essen ist ein wunderschöner Park, der zu jeder Jahreszeit als Ausflugsziel besucht werden kann. Hier gibt es nicht nur Blumen und Bäume, sondern auch einen botanischen Garten, viele Tiere, Aktivitätsmöglichkeiten und zahlreiche Veranstaltungen. Der Westfalenpark in Dortmund ist ebenfalls ein toller Ort, um sich zu erholen. Auch der Phoenix See in Dortmund oder der Kemnader See sind definitiv einen Besuch wert.

Eine Sehenswürdigkeit, in der du Industriekultur und Natur verbinden kannst, ist der Landschaftspark Hoheward. Auf breiten Halden von Hoheward kannst du Wandertouren unternehmen, einen Einblick in die historische Astronomie gewinnen und dich mit einer Führung durchs Bergwerk von Hochöfen und Zechen trennen. Möchtest du es etwas ruhiger haben, eignet sich ein Ausflug nach Bottrop zum nächtlich beleuchteten Tetraeder, der als Sehenswürdigkeit im Ruhrgebiet mitten im Grünen steht. Besucher können über Treppen ins Innere des Tetraeders bis zum höchsten Punkt der mathematischen Figur steigen.

Tipp für das Entdecken der Sehenswürdigkeiten der Region

Für alle, die das Ruhrgebiet noch nicht kennen oder die Region auf eine besondere Art und Weise erleben möchten, gibt es die Möglichkeit, eine Fahrradtour zu machen. Hier kann man die Industriedenkmäler, den Landschaftspark Hoheward und das Tetraeder hautnah erleben und auch versteckte Schätze entdecken, die man mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichen würde.

Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet: Diese Museen beherbergen die beeindruckenden Industriedenkmäler

Das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum ist eine tolle Sehenswürdigkeit im Ruhrgebiet. Foto: IMAGO / Wolfgang Simlinger

Wie an jedem anderen Ort gibt es auch im Ruhgebiet unzählige Museen, die in jeder Wetterlage besichtigt werden können. Viele der Museen im Ruhrgebiet sind eine Gedenkstätte der Industriekultur. Im Landschaftspark Duisburg-Nord kannst du die Hochöfen besichtigen, die als Kulisse des Spin-Offs zu „Tribute von Panem“ dienten. Auch das LWL-Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund ist einen Besuch wert, wenn du erleben willst, wie die Bergleute früher gearbeitet haben. Im Bochumer Bergbaumuseum kannst du alles über die Geschichte der Industriekultur im Ruhrgebiet erfahren.

Wer sich für moderne Kunst interessiert, sollte das Dortmunder U besuchen. Hier gibt es regelmäßig wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen. Wer sich für Kunst im Freien interessiert, sollte der begehbaren Achterbahn-Skulptur namens Tiger & Turtle in Duisburg einen Besuch abstatten. Besonders bei Nacht bietet sie wegen ihrer 880 LEDs einen sehr schönen Anblick und zählt zu den meistfotografierten Motiven NRWs.

Ob man sich für Natur, Kunst oder Kulinarik interessiert – im Ruhgebiet wirst du garantiert fündig. Wer sich nicht entscheiden kann, welche Sehenswürdigkeit er im Ruhrgebiet besuchen soll, der sollte einfach eine Tour durch den Pott machen. Wir verraten dir auch, welche Ausflugsmöglichkeiten für dich und deinen Hund besonders geeignet sind.

