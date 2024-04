Wetter: „Kältekugel“ rollt über NRW hinweg – und es kommt noch dicker

Ach du dickes Ei! Was ist denn derzeit bloß bei dem Wetter in NRW los? Heiter Sonnenschein, Regen und Sturm – der April hat sich bislang in allen Facetten gezeigt. Und der nächste Wetter-Schock steht bereits in den Startlöchern!

Die „Kältekugel“ rollt über NRW hinweg! „Sie ist genau über unseren Köpfen“, weiß Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“. „Und diese Kältekugel erreicht am Sonntag ihren Höhepunkt und liegt dann wirklich fast komplett einmal hier über Deutschland.“

Das Wetter in NRW ist derzeit nicht besonders frühlingshaft

Da kommt also noch einiges auf uns zu! Doch lange müssen wir uns in NRW und dem Rest von Deutschland mit der „Kältekugel“ nicht beschäftigen. Schon am Sonntag (21. April) rollt sie in Richtung Mittelmeer. Dann ist es bei uns nicht mehr ganz so kalt. Doch von einem milden Frühling kann auch dann kaum die Rede sein.

Denn: „Die Kälte sorgt dafür, dass es unten kräftige Graupel-Schauer geben kann“, weiß Jung. Auch von Graupel-Gewitter ist die Rede. „Typisches April-Wetter“, meint der Meteorologe. Doch nach dem Kälte-Einbruch gibt es eine kleine Wende – am letzten April-Wochenende steigen die Temperaturen leicht an.

Wetter in NRW: So steht es um den Start in den Mai

Zunächst geht es kühl weiter, aber dann gehen die Temperaturen immer weiter in Richtung 15 Grad. „Es bleibt aber wohl wechselhaft. Auch zum Start in den Mai immer wieder Regen-Schauer und einzelne Gewitter“, so Jung. Es sieht also erst einmal nicht danach aus, als könnten wir unsere dicken Jacken im Schrank verstauen – Sommer-Fans müssen sich also weiterhin gedulden.

