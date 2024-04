Wetter in NRW: Alarm wegen „Kältezunge“ – jetzt geht das große Bibbern los

Ein paar Sonnentage, Temperaturen über 20 Grad – wir alle dachten, der Frühling wäre endgültig da. Doch jetzt zeigt sich das Wetter in NRW von seiner ungemütlichen Seite.

Wie der April nun mal so ist – das Wetter in NRW schlägt von einem Extrem ins andere um. Nach schon fast sommerlichen Gefühlen zogen plötzlich dunkle Wolken auf, Regen und Wind peitschten in unsere Gesichter. Und das war offenbar nur der Anfang…

Wetter in NRW: „Kältezunge“ schockt Frühlings-Fans

„Wir sind mittendrin in der Kältedelle oder vielleicht auch in der Kältezunge“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung bei „wetter.net“. Er zeigt eine Wetterkarte, auf der sich ein blauer Film über ganz Deutschland und Nordeuropa zieht – hier liegen die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe bei unter null Grad!

In Spanien, Italien und Griechenland sieht es naturgemäß etwas wärmer aus – aber obwohl diese „Kältezunge“ quasi flankiert wird von warmen Luftmassen, ändert sich laut Dominik Jung „erstmal überhaupt nichts daran, weiterhin bleibt uns die kühle Nord- bis Nordwest-Strömung erhalten.“

Ein bitterer Dämpfer für alle Frühlings-Fans. Mehr als 10 Grad am Boden könne man in Deutschland nicht erwarten – von frühsommerlichem Wetter kann in der zweiten Aprilhälfte daher kaum die Rede sein.

„Das Ganze ist eher sehr unangenehm“, so auch das Fazit von Dominik Jung zum nasskalt-windigen Wetter, das uns in NRW in den nächsten Tagen bevorsteht. Sogar Gewitter will der Meteorologe nicht ausschließen.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen:

Donnerstag, 18. April – 13 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Freitag, 19. April – 9 Grad, Wolken und Regen

Samstag, 20. April – 10 Grad, Wolken und Regen

Sonntag, 21. April – 10 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Montag, 22. April – 10 Grad, bewölkt

Von „Bodenfrost“ und „glatten Straßen“ ist plötzlich wieder die Rede – alles Dinge, von denen wir im Frühling eigentlich nichts mehr hören wollen.