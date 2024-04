Wetter in NRW: Schnee-Hammer im April! Hier erleben Anwohner ihr weißes Wunder

Eine frostige Überraschung hat uns das Wetter in NRW da vor die Tür gelegt. Für viele Menschen gab es schon am Freitag (19. April) in der Frühe ein schneeweißes Erwachen. Damit hätte sicherlich niemand mehr gerechnet.

+++ Wetter in NRW: Schnee-Wahnsinn! Experte fällt vom Glauben ab +++

Man mag es kaum glauben, aber das Wetter in NRW spielt wirklich so verrückt. Mitten im April schneit es im Westen wieder. Und die Rede ist nicht nur von ein paar Flocken hier und da. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von mehreren Zentimetern Neuschnee – und das tagelang!

Wetter in NRW: Schneefälle zum Ende der Woche

Leichter Frost und minus ein Grad – so unsanft wurden heute die Menschen im Hochsauerland geweckt. Sowohl in der Eifel als auch im Sauerland herrschte zudem Glätte auf den Straßen und dann auch noch das: Schnee. Ab 600 Metern Höhe gibt es bis zu vier Zentimeter Neuschnee am Freitag.

Zwar soll der Schneefall im Tagesverlauf wieder zu Regen übergehen, doch kündigt der DWD in der Nacht auf Samstag erneute Schneefälle an. Dann sinkt die Schneefallgrenze sogar auf bis zu 400 Metern runter. Der DWD warnt vor Glättegefahr, stärkeren Schneeschauern und bis zu fünf Zentimetern Neuschnee.

Wetter in NRW: Kältephase hält an

Auch am Wochenende sieht es nicht viel anders aus. In Hochlagen mischt sich der Schnee am Samstag (20. April) vermehrt mit Regenschauern. Vereinzelt kann es auch Graupelgewitter geben. Nachts dann erneute Schneeschauer im höheren Bergland mit entsprechender Glätte dabei. In Hochlagen können da wieder ein paar Zentimeter zusammenkommen. Stellenweise soll es auch Bodenfrost geben.

Der Sonntag (21. April) ist das genaue Ebenbild. Und selbst am Montag (22. April) soll der Schnee-Regen-Frost-Mix anhalten. Dazu bleibt es sehr kühl.

Das sind die Temperaturen der kommenden Tage:

Freitag: 9 bis 12 Grad (in Hochlagen 6), nachts 4 bis 2 Grad (0)

Samstag: 8 bis 12 Grad (5), nachts 4 bis 0 Grad (-2 bis 0)

Sonntag: 9 bis 12 Grad (6), nachts -2 bis 2 Grad (-1 bis -4)

Montag: 7 bis 11 Grad (4), nachts 1 bis -4 Grad

Nur der Zehntagestrend vom DWD verheißt steigende Temperaturen in der kommenden Woche, vielleicht sogar wieder 20 Grad Ende des Monats. Sicher voraussagen lässt sich das allerdings nicht.