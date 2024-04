Wetter in NRW: Schnee-Wahnsinn! Experte fällt vom Glauben ab

Der April, der macht was er will – das gilt auch in diesem Jahr für das Wetter in NRW. Zwischen einigen Regentagen gibt es auch immer wieder sehr sonnige Momente, auch an diesem Samstag (13. April) gibt es einen regelrechten Sommer-Ausreißer.

Doch Wetter-Experten prognostizieren einen krassen Temperatursturz für das Wetter in NRW in der nächsten Woche. Experte Dominik Jung von „Wetter.net“ startet sein neues Vorhersage-Video auf Youtube sogar mit diesem schockierenden Satz: „Bis nächsten Sonntag ist ganz Deutschland schneebedeckt!“ Doch was steckt wirklich dahinter?

Wetter in NRW: „Wie kalt wird es wirklich?“

Egal, ob es wirklich zu Schneefall hierzulande kommt oder sich der Wetter-Experte einen Scherz erlaubt hat – das sonnige Wetter in NRW an diesem Wochenende sollte auf jeden Fall genossen werden.

Während es in ganz Deutschland um die 20 Grad werden, klettern die Temperaturen hier im Westen und im Südwesten sogar bis auf 24 bis 27 Grad. Auch der Sonntag wird einigermaßen warm und überwiegend trocken. Das war’s dann allerdings erstmal, wie „Wetter.net“-Experte Jung ankündigt: „Nächste Woche der Wettersturz: Wie kalt wird es wirklich?“

Schon am Montag wird das Wetter wechselhafter, gerade vom Westen aus kommt es zu Regen, genauso wie am Dienstag – und das gerade mal bei Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Über Mittwoch und Donnerstag wird es noch schlimmer, die Tage werden „durchwachsen“ mit Graupelschauern und Gewittern – und Temperaturen bei maximal 11 Grad. „Ab 700, 800 Meter kann es auch nasse Schneeflocken geben“, gibt Meteorologe Jung an. Grundsätzlich komme es zu einem „krassen Absturz, aber Winter-Wetter ist das alles noch lange nicht.“

Was hat es denn nun also wirklich mit der verstörenden Schnee-Vorhersage auf sich?

Wetter in NRW: „Ganz Deutschland ist nächste Woche eingeschneit“

Der Wetter-Experte betont noch einmal: „Ganz Deutschland ist nächste Woche eingeschneit.“

Kurz danach klärt er allerdings auf, dass es sich bei dieser Prognose um den „Lacher des Jahres“ handele. Er zeigt eine Schnee-Prognose des europäischen Wettermodells, genauer des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWV).

„Diese Karte übertreibt maßlos, wir sehen hier von Hamburg runter bis nach München eine Schneedecke und da gehe ich jede Wette ein, nächste Woche Sonntag wird Deutschland nicht unter einer Schneedecke liegen.“ Tatsächlich bezieht sich der Meteorologe schon länger nicht mehr auf die Schneehöhen-Vorhersagen des ECMWV, wie er selbst weiter erklärt. „Die Schneehöhen-Karte, das ist ein ziemlicher Murks.“ Also – dickere Jacken ja, Winterreifen auch in der nächsten Woche nein.