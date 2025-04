Wetter in NRW: „Sehr spannend“ – Experte kann selbst kaum glauben, was auf uns zurollt

Der April hat in diesem Jahr in NRW wieder gemacht, was er will. Mal war es super-warm, dann wieder kalt, nass und regnerisch. Dennoch hat sich der Frühling bisher von seiner ziemlich sonnigen Seite gezeigt. Geht das im Sommer nun so weiter mit dem Wetter?

Fakt ist schon mal, dass der April 2025 einer der trockensten April-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist. Und genau so endet auch der Frühlingsmonat – ziemlich trocken, am Niederrhein erreichen die Temperaturen sogar über 20 Grad. Der Sommer lässt also nicht mehr lange auf sich warten…

Wetter in NRW so trocken wie nie

Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung endet der April genauso trocken wie die Vormonate und bringt noch mal ordentlich Sonne mit sich. Auch in den kommenden Tagen bis zum 1. Mai soll es laut dem Wetter-Kanal „wetter.net“ sehr sonnig und warm in NRW werden. Temperaturen bis zu 26 Grad sind um den Feiertag zu erwarten. Für Frühlingsfans eine wahre Wohltat.

Genau das soll sich im Mai fortsetzen. Gerade zu Beginn des Monats werden die Temperaturen deutlich wärmer ausfallen als im langjährigen Durchschnitt. „Tanz in den Mai ist angesagt, klasses Wetter, tagsüber viel Sonnenschein und eigentlich deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit“, resümiert der Experte. Bis Mitte Mai soll es erst mal keinen Kälteeinbruch geben, beschreibt Jung weiter. Und auch „eine sehr spannende Wetterlage“ folgt im Juni.

Allgemein steuert Deutschland offenbar auf ziemlich warme und trockene Monate zu. „Der Sommer könnte ein bis zwei Grad wärmer ausfallen, im Vergleich zum neuen Klima-Mittel der Jahre 1991 bis 2020“, erklärt Jung anhand des Climate Forecast Systems, das abschätzt, ob Monate kälter, wärmer oder trockener im Vergleich zu den anderen Vorjahresmonaten werden.

Weitere Infos zu den aktuellen Prognosen und dem Temperatur-Ausblick im Sommer erhältst du bei „wetter.net“.