Wetter in NRW dreht auf – jetzt wird es richtig unangenehm

Das Wetter in NRW kann sich zum Monatsende richtig sehen lassen. Nach den Starkregen-Ereignissen der Vorwoche (mehr zu den üblen Folgen hier >>>) herrscht seit dem Wochenende strahlender Sonnenschein in NRW.

Schon am Dienstag (29. April) knackt das Thermometer in Teilen des Landes die 25-Grad-Marke. Damit ist das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. Am Donnerstag (1. Mai) werden es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in NRW bis zu 29 Grad. Dabei herrscht purer Sonnenschein und absolute Trockenheit. Das hat viele Vor- aber auch einen großen Nachteil.

Wetter in NRW lässt jubeln – aber nicht alle

Man hätte es sich nicht besser ausmalen können. Der bislang sommerlichste Tag des Jahres ist ausgerechnet ein Feiertag. Der Tag der Arbeit lädt Familien zu Aktivitäten im Freien ein. Ob ausgedehnter Spaziergang, eine Runde Grillen im Park oder der erste Besuch des Jahres im Freibad – die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt.

Während die einen es kaum mehr erwarten können, müssen andere stöhnen. Denn strahlender Sonnenschein und Trockenheit bedeutet im Frühling auch immer eine hohe Pollenbelastung. Während die Pollenkonzentration von Frühblühern, wie zum Beispiel der hochallergenen Birken langsam aber sicher nachlässt („nur“ noch mittlere Belastung) kommen jetzt die Mittelblüher ins Spiel. Und Allergiker wissen, was ihnen dabei blüht.

Allergiker stöhnen

Kastanien, Kiefer, Platane, Hafer, Roggen und Weizen. Sie alle blühen in der Regel von Mai bis August. Ganz besonders fürchten Allergiker dieser Tage allerdings die Blüte der Gräser. Das gewöhnliche Knäuelgras als auch das wollige Honiggras werden vielen Allergikern wieder das Leben schwer machen.

Ab Dienstag (29. April) müssen Betroffene laut Pollenflugvorhersage von „Hexal“ in großen Teilen von NRW mit mittlerer Belastung durch Gräserpollen rechnen. Juckende Augen, Niesattacken und Müdigkeit sind ab da für viele Allergiker wieder an der Tagesordnung. Wer sich dennoch im Freien aufhält, sollte Taschentücher möglichst immer griffbereit haben. Die gute Nachricht für Heuschnupfen-Betroffene: Ab Freitag soll es wieder ein paar Niederschläge in NRW geben, was den Pollenflug zumindest zeitweise etwas eindämmt.