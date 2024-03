Wetter in NRW liefert eiskalte Überraschung – Expertin warnt: „Aufpassen!“

Wer hätte damit gerechnet, dass es noch einmal kalt wird? Nach den äußerst milden Temperaturen vergangenen Wochen deutete doch eigentlich alles darauf hin, dass das Wetter in NRW in Frühlingslaune ist. Manche einer hat sogar schon den Wintermantel ganz nach hinten in den Schrank gehängt.

Doch Achtung! Das war vielleicht zu voreilig. Wetter-Expertin Kathy Schrey hat auf jeden Fall für das Wochenende ein paar wichtige Hinweise parat.

Wetter in NRW: Warnung vor Glätte und Nebel

Denn: Tatsächlich erreicht nochmal ein Polar-Vorstoß Deutschland. Vor allem im Norden der Republik wird es deutlich kühler, aber auch das Wetter in NRW steht unter dem Einfluss der kühlen Luftmassen. Nur noch 3 bis 7 Grad hielt der Samstagmorgen (2. März) bereit. Und in der Nacht zum Sonntag dürfte es erneut stellenweise knackig kalt werden. „Bodenfrost könnte nochmal Thema sein“, warnt Kathy Schrey (www.wetter.net). Die Sichtweite auf den Straßen könnte wegen dichter Nebelwolken weniger als 150 Meter betragen.

Die Expertin gibt daher einen wichtigen Rat: „Wenn ihr am Wochenende unterwegs seid und ihr macht euch nachts auf den Heimweg, behaltet im Hinterkopf: Die Straßen können glatt ausfallen und vor allen Dingen – die Sichtweite kann gut eingeschränkt sein. Einfach aufpassen!“

US-Meteorologen sehen frostige Tage kommen

Aber wie geht’s weiter mit dem Wetter in NRW? Bevor wir zu den nächsten Tagen kommen, wirft Kathy Schrey schon mal einen Blick auf die mittelfristige Vorhersage. Und die lässt einen regelrecht erschauern. Denn das amerikanische GFS-Wettermodell sagt für den 9. März Temperaturen knapp über null Grad in ganz Deutschland voraus. Bringt ein erneuter Polar-Vorstoß doch nochmal den Winter zurück? Die US-Meteorologen prophezeien jedenfalls leichten bis mäßigen Frost und in Teilen von Bayern sogar ein bisschen Schnee. Schaun mer mal…

Die Prognose für das Wetter in NRW am Wochenende und in den kommenden Tagen: