Wetter in NRW: Der Frühling naht – doch DAS könnte uns noch drohen

Tagsüber ist es länger hell, morgens zwitschern schon die ersten Vögel. Die Vorzeichen stehen voll auf Frühling. Nachdem nun auch die lästige Niederschlagsphase, bei der es in NRW gefühlt jeden Tag geregnet hat, scheinbar vorbei ist, steht der neuen Jahreszeit nichts mehr im Wege.

Ein Phänomen gibt es aber noch, das uns beim Wetter in NRW einen kleinen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Wetter in NRW: Hochdruckblase im Anmarsch?

Laut „Wetterprognose-Wettervorhersage“ wird sich in den kommenden Tagen über Europa eine gewaltige Hochdruckblase aufbauen. Diese soll für die Entwicklung der Wetterlage in Europa von einer wesentlichen Bedeutung sein. Von Vollfrühling bis hin zu kühlen Winden könnte sie nahezu jede Wetterentwicklung herbeiführen, die wir auch an dem Wetter in NRW bemerken werden.

In den nächsten Tagen nähert sich das Kontinentalhoch aus östlicher Richtung und geht zu Beginn der neuen Woche in ein Skandinavienhoch über. Deutschland liegt damit im Einflussbereich einer Omegawetterlage. Es gibt Phasen mit Wolken, Sonne und gelegentlich zähem Nebel oder Hochnebel. Dazwischen ist auch ein Regentropfen nicht ausgeschlossen, wie die Experten des Wetterportals berichten. Das Wetter in NRW könnte also die kommende Zeit nochmal wechselhaft werden.

Meteorologischer Frühlingsbeginn

Obwohl der meteorologische Frühlingsanfang (1. März) bereits stattgefunden hat, erwartet die Menschen in NRW ein eher grauer Himmel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es am kommenden Wochenende in Nordrhein-Westfalen teils stark bewölkt wird, teils kann es auch zu Niederschlag kommen. Ansonsten bleibt es mit 10 bis 14 Grad meist mild.

Wer also am Wochenende vor hat, einen ausgiebigen Frühlingsspaziergang bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein zu machen, der könnte enttäuscht werden. Doch das Wetter in NRW könnte sich dann in den kommenden Wochen in echte Frühlingsstimmung begeben.