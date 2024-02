Wetter: Schnee auf Mallorca – kommt der Winter jetzt auch nach Deutschland zurück?!

Wo ist das Winter-Wetter nur hin? Diese Frage stellen sich viele Deutsche schon seit Wochen. Hier ist die Antwort von Meteorologe Dominik Jung: „Der Winter ist nicht weg, er ist nur woanders. Er macht Urlaub auf Malle.“

Die kalten Luftmassen hängen aktuell lieber über Spanien und Italien ab als über Deutschland. Hier hat es am Donnerstag (28. Februar) sogar tatsächlich geschneit – ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Dafür bewegt sich das Wetter in Deutschland in eine ganz andere Richtung.

Wetter: Schnee auf Malle

Am Donnerstag konnten sich Einwohner wie Urlauber auf Mallorca über Schneeflocken freuen. Vor allem auf den Bergen und ab 600 Metern Höhe glitzert es nun weiß. „Der Winter steckt auf Malle fest“, kommentiert Wetter-Experte Jung die aktuelle Lage.

Und in Deutschland? „Bei uns ist der Frühling angekommen.“ Der Meteorologe geht nun nicht mehr davon aus, dass sich der Winter in Deutschland noch einmal blicken lässt. Ganz im Gegenteil. Für die nun meteorologisch beendete Jahreszeit hat ein paar erschreckende Feststellungen machen müssen.

Winter lässt sich nicht mehr blicken

Es war der drittwärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor etwa 140 Jahren – und es war auch der zweit nasseste. Zu allem Überfluss hat Deutschland auch wenig Sonne abbekommen. Zumindest darauf kann der Meteorologe jetzt jedoch Hoffnung machen.

In den kommenden Tagen könnte es endlich wieder ein paar Sonnenstunden geben, kündigt er an. Zwar erwartet er mit Blick auf die Prognosen keinen besonders warmen März, doch kalt dürfte er auch nicht werden. „Da ist mit Spätwinter nichts in Sicht“, lautet das Urteil.

Wetter-Aussichten für März

Für die Natur bringt der März das perfekte Wetter mit: etwas Regen, Sonne und Temperaturen, bei denen die Flora gedeihen kann. Für die kommenden Tage erwartet der Meteorologe von „wetter.net“ Werte zwischen acht und sogar 18 Grad. Gleich am ersten Märzwochenende könnte der Süden des Landes fast an der 20-Grad-Marke kratzen.

Es wird definitiv frühlingshaft – zumindest voraussichtlich in der ersten Märzhälfte. Im Norden und Westen dürfte es verbreitet trocken bleiben und im Osten und Süden sogar recht mild. Nur nachts könnte es im Westen mal etwas frösteln, bei unter fünf Grad. Meist bleibt es jedoch tagsüber verbreitet bei Temperaturen um die zehn Grad.