Wetter in NRW: Schnee auf Mallorca – jetzt droht auch bei uns die Kältemöhre!

Wetter-Experte Dominik Jung vom Wetterkanal „wetter.net“ verschlug es am Donnerstag (29. Februar) glatt die Sprache. Auf einmal rieselte es auf Mallorca Schneeflocken – damit hatte wohl niemand so kurz vor meteorologischem Frühlingsbeginn gerechnet! Mehr dazu liest du hier >>>.

Schnell machte sich auch hierzulande die Sorge breit, dass uns auch in NRW oder andernorts plötzlich die Kältepeitsche drohen könnte. Der Meteorologe gab zunächst Entwarnung. Doch am Freitag (1. März) zeichnet sich in einem Wetter-Modell etwas Weißes ab. Und das bedeutet auch für NRW nichts Gutes.

Wetter in NRW doch wieder mit Rolle rückwärts?

Was ist denn nun mit dem Winter? Eigentlich standen die Vorzeichen am Donnerstag ja noch auf Frühlingsstart. Ein Comeback des Winters? War von den Wetterkarten wie weggewischt.

Doch ein Tag später sieht die Lage schon wieder ganz anders aus. Denn scheinbar will sich das Wetter auch im Westen schon bald von der Winter-Rückkehr auf Malle, Italien und auch in Teilen Frankreichs inspirieren lassen. Denn das vom Tiefdruck geprägte Wetter schlägt im Süden Europas gerade voll zu. Noch können wir uns aber wohl erst mal den Frühlingsgefühlen hingeben, wie Expertin Kathy Schrey am Freitagmorgen auf dem Kanal von „wetter.net“ erklärt.

DANN könnte die Kältepeitsche zuschlagen

Denn noch bleibt es bei uns erst mal mild. Das erste Frühlingswochenende (2. bis 3. März) gestaltet sich zwar bewölkt, aber trotzdem bleibt es bei Temperaturen bis zu 15 Grad insgesamt freundlich. So soll es auch zum Wochenstart (4. März) und am Dienstag (5. März) weitergehen.

Weitere Wetter-Nachrichten:

Doch wann soll er denn nun zurückkehren, der Winter? Laut dem ECMWF-Modell könnte uns in der dritten Märzwoche der große Umbruch beziehungsweise Winter-Einbruch bevorstehen. Denn dann strömen kältere Luftmassen auf uns zu. Ob es am Ende aber wirklich so beim Wetter in NRW kommt, dass mag mit Gewissheit wie immer erst zeitnah gesagt werden können.