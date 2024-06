Wetter in NRW: Unwetter-Knall beim Public Viewing – Experte lässt EM-Fans zittern: „Sehr gefährlich“

Was gehört zu einem gelungenen EM-Sommermärchen? Richtig, ein Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft – aber eben auch der Sommer an sich! Schließlich will man im Garten den Grill anschmeißen oder mit Hunderten Fans beim Public Viewing mitfiebern.

Doch das Wetter in NRW könnte vielen Fußball-Begeisterten hier einen Strich durch die Rechnung machen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ warnt sogar vor Unwettern, die derart gefährlich ausfallen könnten, dass man sie keinesfalls unterschätzen sollte.

Wetter in NRW: Public Viewing in Gefahr

NRW bietet mit Köln, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen gleich vier Stadien für das Turnier an – 20 Spiele der EM 2024 finden im Bundesland statt. Und wer nicht live im Stadion dabei ist, der geht womöglich stattdessen zum Public Viewing. Viel Fußball-Euphorie unter freiem Himmel – der Blick aufs Wetter ist da natürlich umso wichtiger.

Bei den ersten Worten von Experte Dominik Jung horcht man entsprechend auf: Aus Südeuropa macht sich nämlich eine Hitzewille auf den Weg nach Deutschland, die in Griechenland und der Türkei bereits für Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad sorgte.

Doch wer jetzt auf eine Sommer-Welle pünktlich zur EM hofft, der wird enttäuscht. Denn dieses Hitze streift lediglich den Südosten von Deutschland – und sorgt mit ihrer Wucht stattdessen für ein heftiges Donnerwetter!

Jetzt knallt’s – vor allem Dortmund zittert

Denn zur gleichen Zeit kommt aus Nordwesten ein Tief heran, dass einige starke Windböen nach Deutschland bringt. Jung sieht bereits hier am Wochenende (15./16. Juni) Unwetter-Potenzial, weil das Laub der Bäume den Winden viel Angriffsfläche biete.

Doch mit dem Beginn der neuen Woche, wenn ab Montag (17. Juni) dann die feucht-schwüle Luft aus Südeuropa zu uns herüberschwappt, steigt dann auch die Unwetter-Gefahr – und die wird sich am Dienstag (18. Juni) laut Jung nochmal „massiv verstärken“.

Auch NRW könnte dem Experten zufolge von heftigsten Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel betroffen sein. Jung warnt: „Aufgepasst bei Outdoor-Events, das kann sehr, sehr gefährlich werden draußen im Freien.“

Also Vorsicht beim Public Viewing, beim Stadionbesuch oder beim Autokorso! Am besagten Unwetter-Tag – dem Dienstag (18. Juni) – findet in Dortmund das EM-Spiel Türkei gegen Georgien (18 Uhr) statt.