Dortmund: Public Viewing zur EM 2024 – diese Party sprengt alle Dimensionen

Ab Mitte Juni herrscht Ausnahmezustand in Dortmund. Dann beginnt die EM 2024. In der größten Ruhrpott-Stadt steigen bis zum 10. Juli insgesamt sechs Spiele der Fußball-Europameisterschaft.

Vor allem die beiden Vorrunden-Auftritte der Türkei dürften in Dortmund für mächtig Aufsehen sorgen. Viele Deutsch-Türken werden alles dafür geben, ein Spiel im Signal-Iduna-Park sehen zu können. Wer leer ausgeht, für den gibt es in der Stadt aber auch starke Alternativen.

Dortmund: Public Viewing zur EM 2024

Viele Fans werden sich noch gerne an das „Sommermärchen“ im Jahr 2006 erinnern. Bei der WM in Deutschland strömten Fußballfans aus aller Welt in die deutschen Innenstädte. Auch Dortmund geriet dabei zur Partyzone. Vor allem der Friedensplatz, auf dem alle Spiele damals übertragen wurden. Zur EM 2024 können sich die Fußball-Fans erneut über Public Viewing auf dem zentral gelegenen Platz in der Innenstadt freuen.

Hier werden alle Spiele der Europameisterschaft auf einem 15 Quadratmeter großen LED-Würfel übertragen. Bis zu 6.200 Fans können sich hier auf ein abwechslungsreiches Programm aus Mini-Turnieren, Musik und Spielen rund um die Übertragung freuen. „Am Soccer Court kann gemeinsam gekickt, an Kickertischen und Bolzboxen gegeneinander gespielt werden“, teilte die Stadt Dortmund mit. An anderer Stelle wird es allerdings ein noch viel größeres Fan-Fest geben.

Übersicht der EM-Spiele in Dortmund:

15. Juni: Italien – Albanien

18. Juni: Türkei – Georgien

22. Juni: Türkei – Portugal

25. Juni: Frankreich – Polen

29. Juni: Achtelfinale (Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe C)

10. Juli: Halbfinale

Größtes Public-Viewing in NRW

Die Rede ist vom Public Viewing im Dortmunder Westfalenpark. Hier gibt es Platz für bis zu 25.000 Fußballfans. Allerdings werden auf der 144 Quadratmeter großen Leinwand nicht alle Spiele übertragen. „Wenn Spiele in Dortmund ausgetragen werden, oder die deutsche Nationalmannschaft spielt, werden alle Spiele des jeweiligen Spieltages ausgestrahlt“, erklärt die Stadt.

Auch hier soll es rund um die Übertragung ein Rahmenprogramm geben. Der Eintritt für beide Public-Viewing-Feste ist frei. Wer Lust auf die große Party zur EM 2024 hat, statt die Spiele zu Hause oder in der Kneipe zu verfolgen, ist hier also genau richtig aufgehoben.