Wetter in NRW: „Ventur“ rollt auf uns zu – mit heftigen Folgen

Es hatte doch alles so gut angefangen! Im Juni verwöhnte uns das Wetter in NRW mit feinsten hochsommerlichen Temperaturen – doch davon ist jetzt, Ende Juli, weit und breit nichts mehr zu spüren. Und jetzt kommt es noch viel dicker…

Liebe Sommer-Freunde, ihr müsst jetzt ganz stark sein: Das Wetter in NRW vermiest euch den Auguststart so richtig. Uns steht die wohl kühlste und bisher nasseste Sommerwoche bevor! Es wird ordentlich stürmisch und regnerisch. Schuld hat Sturmtief „Ventur“.

Wetter in NRW: Auf kurzer Sicht keine Besserung da

Am Sonntag (30. Juli) gibt es bereits im Westen Sturmböen von bis zum 80 km/h, wie „Focus Online“ schreibt. Auch der Norden bleibt davon nicht verschont. Zwar soll der Regen sich erst einmal in Grenzen halten, aber schon am Montag ist Schluss mit dem trockenen Wetter. Regen zieht vom Norden Deutschlands weiter in den Osten.

Und kurzfristig ist keine Besserung in Sicht: Auch am Dienstag bleibt es stürmisch, ja das Wetter soll sogar noch schlechter werden! Ein heftiger Regenguss überzieht dann Deutschland. Unwetter und Dauerregen sind für den Westen und den Nordwesten angesagt. Sturmtief „Ventur“ zieht über die Nordsee und schickt immer wieder Wind und Wolken durch das Land.

Die erste Augustwoche fällt ins Wasser

Die ganze nächste Woche bleibt also wechselhaft. Zwischenzeitlich könnte es zwar besser werden, aber wer nicht enttäuscht werden möchte, der sollte daran besser nicht glauben. Satte 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind bis Ende der ersten Augustwoche möglich.

Besonders betroffen: Die westlichen Mittelgebirge, die Nordseeküste und das Emsland, wie „Focus Online“ schreibt. Sommergefühle kommen da wohl aktuell bei wirklich niemanden auf…

