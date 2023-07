Wetter in NRW: Experte mit trauriger Prognose – „Wirklich auf Tauchstation“

Ist der Herbst schon da? Schaut man sich das Wetter in NRW derzeit so an, dann könnte man das definitiv meinen. Temperaturen unter 20 Grad, dazu noch jede Menge Wind und Regen – nach Sommer sieht das derzeit nicht gerade aus.

Immerhin, für Dachgeschossbewohner oder Sonnengegner dürfte die aktuelle Wetterlage erst mal für Erleichterung sorgen. Durchatmen und vor allem durchlüften ist derzeit angesagt. Doch feiert das Wetter in NRW in absehbarer Zeit nochmal ein Sommer-Comeback? Meteorologe Dominik Jung wagt eine erste Prognose.

Wetter in NRW „auf Tauchstation“

Der Dienstag (25. Juli) zeigte sich auch schon wieder von seiner wechselhaften Seite. Bei dem grauen Himmel und den immer wieder eintretenden Schauern blieb man doch wirklich wieder Zuhause im Trockenen. Doch ein Gutes hat die aktuelle Wetterlage laut dem wetter.net-Experten: Immerhin in Sachen Waldbrand-Gefahr kann hierzulande Entwarnung gegeben werden. Im Gegensatz zu Deutschland sieht es in Ländern wie Griechenland dafür noch umso verheerender aus.

Dominik Jung ist sich sicher: „Der Sommer (geht, Anm. d. Red.) wirklich auf Tauchstation.“ Und gerade in Sachen Regen soll in nächster Zeit „noch einiges“ nachkommen, ist er sich sicher. Der Grund: Gerade zieht ein Tief nach dem anderen über Deutschland hinweg. In der Nacht zu Mittwoch (26. Juli) bringen die uns auch wieder richtig zum frösteln. Maximal 10 Grad sind dann im Westen drin.

So geht’s beim Wetter weiter

Auch tagsüber bleibt es zur Wochenmitte hin durchwachsen und ziemlich windig. Gerade mal 18 bis 21 Grad beschert und das Wetter dann. Wechselhaft geht es bis zum Wochenende weiter. Zwar klettern die Temperaturen dann nochmal auf 23 Grad hoch. Allerdings bleibt es im Westen weiter unbeständig.

Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch (25. Juli): Tagsüber zwischen 18 und 21 Grad, nachts 12 bis 16 Grad

Donnerstag (26. Juli): Tagsüber 18 bis 21 Grad, nachts maximal 17 Grad

Freitag (27. Juli): Tagsüber 22 bis 25 Grad, in der Nacht 14 bis 17 Grad

Und wie steht’s um den August? Auch der startet laut Dominik Jung „ziemlich unterkühlt“. Das wechselhafte Wetter in NRW wird uns auch im nächsten Monat wohl erhalten bleiben, der Hitze-Sommer hat sich aus ganz Deutschland erst mal zurückgezogen. Noch mehr Infos zum aktuellen Wetter findest du auf dem Kanal von wetter.net bei Youtube.