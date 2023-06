Wetter in NRW: Heftige Prognose für kommende Tage – Experte sieht „großes Loch“

Was ist denn mit dem Wetter in NRW los? Noch im Frühling ließ es alle Sonnenanbeter und Freunde wärmerer Temperaturen ordentlich in die Röhre schauen. Regen und Kälte zogen sich durch den Frühling. Doch kurz vor dem Start des meteorologischen Sommer-Anfangs kam die Wende und wir dürfen uns über Sonne satt freuen! Für die nächsten Tage gibt es eine heftige Prognose.

Da ist sie, die Sonne! Hat sie doch in den Frühlingsmonaten März, April und Anfang Mai eher mit Abwesenheit geglänzt, kamen die warmen Temperaturen doch jetzt ziemlich schnell beim Wetter in NRW – und das wird auch vorerst so bleiben!

Wetter in NRW: Kein Regen in Sicht

„Man hat das Gefühl der Juni macht weiter wo er momentan steht. Ein Dauer-Hoch über Mittel- und Westeuropa und drumherum richtig viel Regen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetternet“.

„Und das zeigt die Regensummen-Karte, die Regensumme der nächsten zehn Tage berechnet, frisch nach dem europäischen Wettermodell und es bleibt dabei: Sinnflutartiger Niederschlag von Portugal, Spanien über Südfrankreich, die Südalpen, Italien bis rüber nach Griechenland und in die Türkei. Da wird es richtig nass werden im Mittelmeer-Raum. Bei uns dagegen, tja da ist quasi das trockene Loch zu finden von den britischen Inseln über Nordfrankreich, Deutschland bis nach Polen verschwindend geringer Niederschlag. Wir sitzen quasi in den nächsten zehn Tagen auf dem Trockenen“, prophezeit Jung weiter.

Trockenheit bringt Waldbrandgefahr mit sich

Doch das warme, trockene Wetter fordert auch seinen Tribut: Am Montag (5. Juni) ist die Waldbrandgefahr Stufe drei von fünf in ganz Deutschland weit verbreitet. Bleibt nur zu hoffen, dass es soweit erst gar nicht kommt.