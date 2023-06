Wetter in NRW: Im Süden „geht die Post ab“ – kommt’s jetzt auch im Westen dicke?

Endlich ist es soweit: Am 1. Juni startet der meteorologische Sommer! Juni, Juli und August gehören traditionell der heißen Jahreszeit an. Kalendarisch befinden wir uns allerdings noch ein paar Wochen im Frühling, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Erst am 21. Juni heißt es auch im Kalender: Sommeranfang! Und das Wetter in NRW könnte aktuell nicht besser sein.

Richtig sommerlich startet das Wetter in NRW durch. Doch wie lange hält sich das?

Wetter in NRW: Im Süden braut sich was zusammen

„Das erste Juni-Wochenende wird in ganz Deutschland traumhaft schön werden“, erhofft sich der Experte mit Blick auf die Wetterkarte. Und auch in der kommenden Woche soll der „Dauersommer“ weitergehen.

Das sind die Temperaturen der kommenden Tage:

Freitag : 19-22 Grad (in Hochlagen 15 Grad), nachts 6-10 Grad

: 19-22 Grad (in Hochlagen 15 Grad), nachts 6-10 Grad Samstag : 23-25 Grad (20-24 Grad, 17 Grad am Kahlen Asten), nachts 7-11 Grad (5 Grad in Tal-Lagen der Eifel oder im Sauerland)

: 23-25 Grad (20-24 Grad, 17 Grad am Kahlen Asten), nachts 7-11 Grad (5 Grad in Tal-Lagen der Eifel oder im Sauerland) Sonntag: 22-25 Grad, 7-11 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Doch im Süden bilden sich dann schon wieder erste Schauer und Gewitter – vor allem im Schwarzwald, Bayrischen Wald und in den Alpen. Ob diese dann auch zu uns in den Westen herüberziehen? Das bleibt noch abzuwarten, sagt Jung.

Wann kippt das Wetter wieder?

Sicher ist der Regen jedoch am Mittelmeer. In den kommenden zwei Wochen wird in Spanien, Italien und Griechenland so einiges runterkommen. „Da geht die Post ab, da will ich zurzeit keinen Urlaub machen“, gibt Jung zu. Es herrscht dort regelrecht „Land unter“. Mit bis zu 230 Liter Regen pro Quadratmeter rechnet der Experte. „Schuld ist ein fast stationäres Tiefdruckgebiet.“

Dann doch lieber zurück zu uns in den Westen Deutschlands. Mit bis zu 16 Sonnenstunden täglich und 25 Grad könnte das erste Juni-Wochenende ein absoluter „Traum“ werden, schätz der Meteorologe. Wie lange das allerdings so bleiben wird, sei „derzeit nicht absehbar. Das müssen wir im Detail abwarten“, hält sich der Meteorologe bereit.

