Wetter in NRW: Menschen schauen in den Himmel – und beobachten irres Spektakel

Das Wetter in NRW ist in den vergangenen Tagen trister und kühler geworden. Der Sommer ist vorbei und der Herbst hält Einzug. Schluss mit Badehose, her mit der Winterjacke! Vor allem für die Sommer-Freunde unter uns eine harte Umstellung.

Doch etwas Sonne hat es dann doch noch gegeben – für echte Sonnenanbeter aber wohl zu wenig. Wenn du in diesen Tagen in den Himmel schaust, könntest du eine irre Beobachtung beim Wetter in NRW machen.

Wetter in NRW hat ein echtes Spektakel zu bieten

Es gibt eine erhöhte Chance auf Polarlichter. Schon in der Nacht zu Samstag (5. Oktober) hatten einige Menschen beim Blick in Richtung Nordhorizont gute Beobachtungschancen – vor allem im Westen und Norden von Deutschland.

Doch ganz so einfach ist es nicht, die Polarlichter zu sehen. Häufig gleicht es einer Lotterie. Du musst schon enorm viel Glück haben, um diese faszinierende Beobachtung machen zu können.

Wetter in NRW: Nächste Nacht noch bessere Chancen

Und wer in der Nacht von Freitag auf Samstag noch keine Polarlichter entdecken konnte, hat in der Nacht zu Sonntag (6. Oktober) die nächste Gelegenheit dazu. Und es sieht sogar noch um einiges besser aus als in der Nacht zuvor!

Polarlichter lassen sich nicht immer mit dem bloßen Auge erkennen und können leicht mit Schleierwolken verwechselt werden. Auf Fotos kommen sie meistens besser zur Geltung. Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen.

