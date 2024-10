NRW: Aachen-Fan fiebert bei Fußball-Spiel mit – es war sein letzter Stadionbesuch

Es sind die kleinen Dinge, die sterbenskranken Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern – und die „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. erfüllen sie. Ein Mann aus NRW wollte ein letztes Mal ins Stadion.

Peter ist großer Fan der schwarz-gelben NRW-Klubs Alemannia Aachen und Borussia Dortmund. Für seinen letzten Stadionbesuch ging es mit dem Wünschewagen zum Aachener Tivoli – ein unvergesslicher Tag, wie die Wunscherfüller, also diejenigen, die Peter bei seinem letzten Stadionbesuch begleiteten, in den sozialen Netzwerken berichten.

Vater und Sohn hatten Spaß im Stadion

Es ging zu der Partie Alemannia Aachen gegen den SV Waldhof Mannheim. „Trotz des regnerischen Wetters konnte Peter es kaum erwarten, ins Stadion zu kommen – er ist leidenschaftlicher Fußballfan und hat früher selbst aktiv gespielt. Peters Sohn begleitete uns und übernahm liebevoll die Betreuung seines Vaters. Er hielt den Regenschirm, besorgte Essen und Getränke und stellte sicher, dass Peter stets gut versorgt war“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Es war schön zu sehen, wie die beiden das Spiel gemeinsam genossen. Auch wenn das Wetter uns mit Dauerregen nicht gerade verwöhnte, hielt es unseren Fahrgast nicht davon ab, mit vollem Einsatz mitzufiebern.“

Peter gibt einen aus

Das Spiel endete zwar torlos, doch Peters Freude sei ungetrübt gewesen. „Er war begeistert von diesem Erlebnis und erzählte uns immer wieder von früheren Besuchen bei Fußballspielen. Besonders in Erinnerung geblieben war ihm ein Spiel, zu dem er einst gegen den FC Bayern München eingeladen wurde. Diese Erinnerungen ließen ihn strahlen und er genoss den Abend trotz des Wetters in vollen Zügen.“

Für die Wunscherfüller gab es von Peter Bratwürste und Getränke, denn: Der Mann ist beeindruckt von der Arbeit des ASB-Wünschewagen, äußerte mehrfach seine Dankbarkeit, dass ihm dieser Stadionbesuch ermöglicht wurde.

Hilfsbereite Ordner

Und: „Die Ordner vor Ort waren äußerst hilfsbereit und ließen uns schon bei der Ankunft mit dem Wünschewagen direkt neben dem Eingang parken, was für uns alle eine enorme Erleichterung war. Auch bei der Ausfahrt erhielten wir dann eine besondere Behandlung: Die Ordner kannten unser Projekt und leiteten uns über einen schnelleren Weg am Stau vorbei, was den Rückweg ebenfalls deutlich erleichterte.“ Mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck ging es für Peter dann zurück.