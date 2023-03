Wetter in NRW: Irre Wende! Experte warnt vor „Achterbahnfahrt“

Gerade ist das Wetter in NRW nicht allzu frühlingshaft. Doch das könnte sich schon sehr bald wieder ändern…

Der April, er macht, was er will – so lautet eigentlich eine alte Weisheit. Allerdings würde dieses Sprichwort momentan eher auf den März zutreffen, denn der könnte wechselhafter kaum sein. Das Wetter in NRW hält momentan einiges für uns bereit.

Wetter in NRW spielt verrückt

Erst am Montag (13. März) schaute der Frühling kurz bei uns vorbei und verwöhnte uns mir milderen Temperaturen – dann kam der Winter allerdings noch einmal zurück. „Das typische April-Wetter mitten im März“, resümierte Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“.

Die erste März-Hälfte ist vorbei, das aktuelle Temperatur-Mittel des Monats liegt bei 3,2 Grad. „Es hat viel Schnee gegeben, Schneeflocken auch in tieferen Lagen.“ Doch wie der Experte weiß, sieht die Lage am Freitag (17. März) schon wieder ganz anders aus. „16 bis 22 Grad werden am Freitag erwartet. Teilweise Sonnenschein, teilweise dichte Wolken, aber auf jeden Fall deutlich wärmer schon. Also binnen fünf Tage eine Achterbahnfahrt beim Wetter.“

Wetter in NRW: Warme Luftmassen kommen nach Deutschland

Ein Hoch rutscht in den nächsten Tagen nach Deutschland und bringt warme Luftmassen mit sich. „Und, dann ist der letzte Wintergruß auch vorüber.“ Ob es weiße Ostern geben würde, kann auch der Wetter-Experte noch nicht vorhersagen.