Auf Regen folgt bekanntlich Sonnenschein, oder nicht? Das Wetter in NRW macht wie immer, was es will, und beschert uns in den kommenden Wochen Sonne, Wolken und Regen.

Am Wochenende wird’s nochmal sommerlich. Ja, das war’s die letzten Tage auch, doch nachdem die Temperaturen zu Beginn der Woche „nur noch“ knapp 25 Grad erreicht haben, soll es am Wochenende wieder richtig heiß werden. Und das ist auch gut so, denn nun spricht ein Experte ein seltenes Phänomen an, bei dem es erstmal wieder kalt werden könnte in Deutschland.

Wetter in NRW: Am Wochenende kracht es ordentlich

Am Samstag wird’s nochmal richtig heiß und es kann örtlich sogar die 38-Grad-Marke fallen. Ab dem Nachmittag setzen dann die ersten kräftigen Unwetter ein, die sich in der Nacht auf Sonntag zu Platzregen und Sturmböen hochschaukeln. Zum Montag hin beruhigt sich das Wetter schließlich wieder. Fast zeitgleich erreicht ein Unwetter Skandinavien, was uns an den darauffolgenden Tagen eine bunte Mischung aus Sonne und Wolken beschert, warm bleibt es allerdings vorerst trotzdem.

Seltenes Wetter-Phänomen: Es wird kalt in Deutschland

Zwischen dem 20. und 22 Juli wird es dann spannend: Das Tief, das sich bislang über Skandinavien befand, setzt sich in Bewegung und lässt zwei Möglichkeiten zu. Entweder es positioniert sich über Deutschland und kühlt die aktuelle Wetterlage drastisch ab, oder es verweilt in der Nähe von England, sodass es in Deutschland zu einer sogenannten Erhaltungseignung kommt, bei der es weiterhin warm bleibt. Ersteres wäre ein sehr seltenes Phänomen, das in dieser Form nicht oft vorkommt.

Das Tief aus Skandinavien dreht sich bis zum 23. Juli weiter ein und zieht schließlich von Island aus in Richtung Deutschland. Mit einem weiteren Tiefdruckgebiet im Gepäck, heißt es für NRW erstmal Regenschirme auspacken, denn es kommt zum Wettersturz. Frisch kühle Luft um die 16 bis 21 Grad strömt nach Deutschland und löst erneut Unwetter aus. Auch die darauf folgenden Tage werden kühl und nass. Mit Temperaturen von 14 – 22 Grad bleibt den Menschen in NRW wohl kaum was anderes übrig, als sich möglichst schnell das nächste Sommerziel auszusuchen.