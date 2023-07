Das kann ja heiter werden! Auf NRW kommt erneut ein heftiges Gewitter zu. Das Wetter ist nicht auf Späße aus – Starkregen, Blitz, Donner könnten auch die „schwüle Plörre“ zurückbringen. Damit meint Meteorologe Dominik Jung die feuchte Luft der letzten Tage, die vielen vor allem das Schlafen schwer gemacht hatte.

+++ Wetter in NRW: Experte warnt – es drohen vollgelaufene Keller +++

Nach einer kurzen Verschnaufpause wird es in dieser Woche erneut feucht in NRW. Dafür sorgt das Wetter ausgerechnet am Wochenende.

Wetter in NRW: Erneutes Unwetter droht

„Habt ihr die schwüle Plörre überstanden?“, fragt Dominik Jung zu Beginn seines neuesten YouTube-Videos. In der Nacht auf Donnerstag (13. Juli) konnte man endlich mal wieder richtig durchlüften. Keine 20 Grad mehr in der Nacht und frische Luft am Morgen und die Feuchtigkeit der letzten Tage hat sich so langsam verdünnisiert.

Auch interessant: Wetter im Ruhrgebiet: Trotz Hitze – HIER solltest du dich keinesfalls abkühlen!

Nun steht uns „angenehmes Sommerwetter“ bevor, sagt Jung, doch hält das nicht lange an. Am Donnerstag zieht das Hoch „Fee“ über NRW und bringt schon zum Freitag Hitze mit sich. Und am Samstag drohen dann nicht nur die 30 Grad zurückzukommen, sondern auch die Gewitter. Also noch mal gut durchlüften in der Nacht, rät der Experte, bevor die Hitze und Feuchtigkeit sich wieder in der Wohnung festsetzen.

Wetter in NRW: Hitze und Starkregen

Eine Kaltfront trifft auf das Hoch und sorgt für unbeständiges Wetter am Samstag. Wer etwas im Freien plant, sollte das überdenken, warnt der Meteorologe. Örtlich könnte es heftige Unwetter geben und man sollte etwaige Warnungen beachten. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Starkregen an.

So warm wird es die nächsten Tage:

Donnerstag : 22-25 Grad (im Bergland 20 Grad), nachts 10-14 Grad (in Tallagen 8 Grad)

: 22-25 Grad (im Bergland 20 Grad), nachts 10-14 Grad (in Tallagen 8 Grad) Freitag : 25-29 Grad (in Hochlagen 22-25 Grad), nachts 16-20 Grad (13 Grad)

: 25-29 Grad (in Hochlagen 22-25 Grad), nachts 16-20 Grad (13 Grad) Samstag : 27-31 Grad (24 Grad), nachts 14-18 Grad (12 Grad in der Eifel)

: 27-31 Grad (24 Grad), nachts 14-18 Grad (12 Grad in der Eifel) Sonntag: 23-26 Grad (20 Grad), nachts 11-15 Grad (9 Grad)

Quelle: DWD

Schon am Sonntag ist der Spuk wieder vorbei und uns erwartet erneut „bestes Sommerwetter“, verspricht Jung. Und das soll bis in die neue Woche hinein anhalten und möglicherweise sogar bis Ende Juli. Auf der einen Seite bleibt der große Landregen zwar aus, doch auch die große Hitze scheint dann erst einmal Pause zu machen. Also der perfekte angenehme Sommer würden viele sagen.

Bedrohung bliebt bestehen

Nach den Schauern, Gewittern und dem allgemein durchmischten Wetter „frisst sich die Trockenheit wieder tiefer in den Erdboden hinein“. Denn in Deutschland hat es in den letzten Wochen nichtsdestotrotz einfach zu wenig geregnet und wenn, dann waren die Wassermengen sehr „ungleich verteilt“. Gleichzeitig wurden schon Rekordtemperaturen gemessen, die es so seit Anbeginn der Wetteraufzeichnungen noch nicht gegeben hat. Dieser Sommer dürfte damit der heißeste seit Angedenken werden.

Mehr News:

Mehr Videos zur aktuellen Wetter- und Gefahren-Situation in NRW und Deutschland findest du im YouTube-Kanal von „wetter.net“.