Wetter in NRW: Gewitter mit Unwettergefahr! Wetterdienst stellt düstere Prognose auf

Es ist eine krachende Bauchlandung gewesen: Nach sommerlich warmen Tagen in der letzten Woche zeigte sich das Wetter in NRW am Montag von seiner dunklen Seite.

Das Wetter in NRW ist derzeit alles andere als sommerlich. Foto: dpa / Rupert Oberhäuser

Mit Dauerregen und fiesen Windböen begrüßte uns das Wetter in NRW zum Wochenstart. Auch am Dienstag will der Sommer nicht zurückkehren – stattdessen bleibt es äußerst wechselhaft. Zum Wochenende droht Ungemach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD), prognostiziert.

Wetter in NRW: Experten liefern düstere Prognose

Maximal 20 Grad, dazu teils stürmischer Wind und Regenschauer. Wahre Sommergefühle wollen bei der DWD-Prognose am Dienstag nicht aufkommen.

Auch am Mittwoch soll es wechselhaft bleiben. Immerhin steigen die Temperaturen ein wenig an. Ein Trend, der zum Ende der Woche zunimmt. So kann das Thermometer bis Freitag in einigen Teilen des Landes bis auf 24 Grad klettern. Doch am Wochenende braut sich nach Angaben der Wetter-Experten etwas zusammen.

Die Temperatur-Aussichten in NRW:

Dienstag: 17 bis 20 Grad, nachts 11 bis 14 Grad

Mittwoch: 19 bis 22 Grad, nachts 12 bis 14 Grad

Donnerstag:19 bis 23 Grad, nachts 11 bis 14 Grad

Freitag: 21 bis 24 Grad, nachts 10 bis 14 Grad

Wetter in NRW: Unwetterartige Gewitter in der Westhälfte?

Während am Samstag weiter nur vereinzelt Regen zu erwarten ist, droht am Sonntag bei schwülwarmen Temperaturen der Wetter-Schock.

So kann es laut DWD ab dem Nachmittag im Westen zu kräftigen Gewittern mit Unwettergefahr kommen. Den Grillabend solltet ihr also eher auf Samstag verlegen.

Immerhin soll das Wetter in NRW auch zu Beginn der kommenden Woche sommerlich warm bleiben. Die Gefahr einzelner Gewitter bleibt damit allerdings erhalten. (ak)